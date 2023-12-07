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من الحبوب الكاملة إلى العنب الأحمر.. أفضل الأطعمة لتجنب الإصابة بالزهايمر

الزهايمر
الزهايمر مرض لا علاج له
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كشف باحثون أمريكيون عن قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها في وجبات الإفطار والغداء والعشاء لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.اضافة اعلان
ووجدت الدراسة أن الالتزام بنظام غذائي متوسطي أو نظام غذائي صيني أو ياباني أو هندي تقليدي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالمرض الذي لم يتوصل بعد لعلاج له.

فوائد الأطعمة النباتية والأسماك

وقال الباحثون، إن إعطاء الأولوية للأطعمة النباتية والأسماك على اللحوم والدهون، يساعد في تقليل المخاطر.
وتساعد الخضروت الورقية الخضراء والفواكه والخضروات الملونة والبقوليات مثل الفول والمكسرات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والحبوب الكاملة على الحماية من الزهايمر.
كما نصح الباحثون بمحاولة تقليل كمية الأطعمة فائقة المعالجة للعمل على تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.
وقال الدكتور إدوارد جيوفانوتشي، من جامعة هارفارد: "إن اتباع نظام غذائي يركز على الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، ويقلل من التركيز على اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والأطعمة فائقة المعالجة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر". 

أضرار الخمول البدني والسمنة

وحذر من أن "الخمول البدني والسمنة يساهمان أيضًا في زيادة المخاطر". بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن أنماط النظام الغذائي ونمط الحياة المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر تؤثر على الآليات التي يعتقد أنها تزيد من المخاطر، بما فيها الالتهاب ومقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي، من بين أمور أخرى. 
و"في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات بشكل أفضل، فمن المرجح أن تؤثر عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان على خطر الإصابة بمرض الزهايمر"، وفق قوله.
ومرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا المرض الخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد. ولا يوجد حاليا علاج له، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليا.

حمية البحر الأبيض المتوسط

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأنظمة الغذائية مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، والتي تركز على الدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والبذور، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر.
وحددت دراسة حديثة نشرت في مجلة "مرض الزهايمر"، الأطعمة التي تساعد على وجه الخصوص على تقليل فرص الإصابة.
وقام الباحثون بتحليل بيانات من دراسات أخرى لتحديد الأطعمة التي تزيد من المخاطر، والتي تساعد في الحماية من الزهايمر.
وتوصلوا إلى أن تناول المزيد من الدهون المشبعة واللحوم الحمراء مثل الهامبرجر والمشويات واللحوم المصنعة والأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
وفي المقابل، وجدوا أن التوت الأسود والخضروات الصفراء والبرتقالية والحمراء والبنفسجية والزرقاء تزيد من مستويات مضادات الأكسدة، مما يساعد على الحماية من المرض. 

حمض الكافيين في القهوة

وقال الباحثون، إن حمض الكافيين الموجود في القهوة يساعد أيضًا على تحسين الذاكرة، بينما يساعد أوميجا 3 وفيتامين د الموجود في الأسماك أيضًا على حماية الدماغ وتقليل تراكم الأميلويد.
وفي الوقت نفسه، وجد الباحثون أن تناول المزيد من الثوم والفاصوليا واللوز والبندق والجوز وزيت الزيتون والفلفل ومنتجات الصويا والقرفة والزنجبيل والزعفران والكركم والخضروات الورقية يساعد أيضًا.
وفيما يلي أفضل الأطعمة للوجبات الثلاث اليومية لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر:

الإفطار

وفقًا للدراسة، فإن شرب القهوة في بداية اليوم يساعد على الحماية من الخرف.
يعد حمض الكافيين أحد المكونات النشطة الثلاثة الموجودة في القهوة، وقد ثبت أنه يساعد في تقليل كميات بروتينات تاو في الجسم.
ويمكن للعجة مع الفلفل والسبانخ والطماطم أيضًا أن تعزز مستويات الكابسيسين - الذي ينظم أيضًا إنتاج تاو - والفولات - الذي يقلل الالتهاب - والكاروتينات - التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي.
كما أن تناول الزبادي مع التوت والمكسرات يعمل زيادة مستويات مضادات الأكسدة وحمض الفينول، مما يساعد على تقليل تاو أيضًا.

الغداء

ينصح في الغداء بتناول الخضروات الورقية وزيت الزيتون مع السلطات. فضلاً عن العنب والتفاح والجوز، والتي ثبت أنها جميعها وقائية ضد مرض الزهايمر.
علاوة على سمك التونة الغني بالبروتين - وهو مصدر رائع للأوميجا 3 وفيتامين د لمكافحة الأمراض.

العشاء

تساعد التوابل مثل القرفة والزنجبيل على قمع الالتهاب، بينما يمكن أن يساعد الكركم في حماية خلايا الدماغ.
كما أن الإكثار من تناول الطماطم والثوم، الذي يحتوي على الأليسين، وهي مادة كيميائية أخرى يساعد في تقليل الالتهاب.
وينصح أيضًا بتناول الأرز البني المصنوع من الحبوب الكاملة، والذي يحتوي على أحماض الفينول التي يمكن أن تزيد من مستويات مضادات الأكسدة لديك.

ما هي الأطعمة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟

ووفقا للدراسة، يمكن أن تساعد الأطعمة في تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر:
العنب الأحمر
القهوة
السمك
الخضروات الصفراء والبرتقالية والحمراء
الخضروات الحمراء والبنفسجية والزرقاء
الثوم
البقوليات
اللوز
البندق
عين الجمل
زيت الزيتون
الفلفل
الصويا
القرفة
الزنجبيل
الزعفران
الكُركُم
الخضروات الصليبية
الخضروات الورقية الخضراء
الحبوب الكاملة

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