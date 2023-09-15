من الاستحمام إلى النوم.. أبرز العادات التي تصيب بشرتك بالشيخوخة

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على الرغم من أنك قد تكون تعتني بالبشرة لحمايتها من عوامل الشيخوخة، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك، والتي قد يكون لها تأثير سلبي بمضي الوقت. اضافة اعلان

ووفقًا لطبيب الجلد، الدكتور ديف باتيل، فإن هناك بعض العادات التي تؤثر على مستوى بشرتك وتصيبها بالتجاعيد، بحسب صحيفة "ذا صن".





. الاستحمام بالماء الساخن



. فرك العين



. الإفراط في تنظيف البشرة



. النظارة الشمسية



. التحديق في الهاتف



. النوم على الجانب



الماء الساخن يمكن أن يسبب التهابا في سطح الجلد، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة، مما قد يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل مبالغ فيه.ويقول الدكتور باتيل، إن ماء الاستحمام يجب أن يكون فاترًا بشكل مثالي "لضمان عدم تجريد حاجز بشرتك الصحي من زيوته الطبيعية الضرورية للبشرة الناعمة".وإذا كنت من النوع الذي يفرك جسمه بقوة بالمنشفة، فإن الطبيب يحذرك من أنك بشرتك قد تبدو أكثر جفافاً. ونصح بالعمل على التنشيف بلطف.حذر خبير التجميل من أن فرك العين أمر محظور إذا كنت تريد تجنب التسبب في التجاعيد، لكونها "تضع الكثير من الضغط والتوتر على أعيننا (و) تجعل الجلد هشًا بمرور الوقت".وقال: "إن إجراءات الشد والجذب يمكن أن تتسبب في تمدد الجلد قبل الأوان وزيادة انهيار الكولاجين. كما أن فرك العينين المستمر يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إتلاف حاجز الجلد، مما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة للحصول على بشرة ناعمة ومنع العدوى".ولمكافحة الخطوط الدقيقة وشد الجلد، اقترح الدكتور باتيل استخدام مصل تصحيحي يعزز إنتاج الكولاجين لمختلس النظر.تنظيف البشرة أكثر من مرتين في اليوم يمكن أن يجردها من الزيوت الطبيعية التي تبقيها رطبة ونضرة.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف حاجز بشرتك، مما يجعلها جافة وأكثر عرضة لتطور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.نصح الدكتور باتيل بتجنب التنظيف أكثر من مرتين في اليوم واستخدام الماء الفاتر أثناء الاستحمام.وأضاف: "لتقوية حاجز البشرة أثناء التنظيف، استخدم تركيبة نباتية تحتوي على السيراميد لتغذية البشرة. تأكد أيضًا من أن منظفك لا يحتوي على أي مواد خافضة للتوتر السطحي، لأن ذلك يمكن أن يسبب المزيد من الالتهاب والجفاف للبشرة".قال طبيب الجلد: "النظارات الشمسية ليست مجرد موضة، فهي تلعب دورًا حاسمًا في حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس".وعدم ارتدائها في يوم مشمس يمكن أن يؤدي إلى ظهور "التجاعيد والبقع العمرية وفقدان مرونة الجلد" بمرور الوقت، وفقًا للدكتور باتيل.حذر الدكتور باتيل من أن "الوقت المفرط أمام الشاشات، مع انحناء رؤوسنا للأسفل وإمالة أعناقنا للأمام، يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تعرف باسم "الرقبة التقنية"."بالإضافة إلى التسبب في إجهاد وإصابة العضلات وهياكل الأنسجة في العمود الفقري العنقي، فإن الانحناء المستمر للرقبة يمكن أن يتسبب في تجعد الجلد وطيه بشكل متكرر"، وف قوله.وأضاف: "بمرور الوقت، قد تصبح هذه التجاعيد أكثر وضوحًا ويمكن أن تتطور إلى تجاعيد دائمة".الالنوم على الجانب خيار سيئ للبشرة، لأنه "من المحتمل أن يكون وجهك مضغوطًا على الوسادة، مما قد يسحبك إلى الأسفل ويساهم في ترهل الجلد"، وفقًا للدكتور باتيل.وأضاف: "بما أننا نقضي ثلث حياتنا نائمين، يمكن لهذه الطيات أن تتعزز بشكل متكرر في جلدك مع مرور الوقت، مما يسبب التجاعيد العمودية".وينصح بمحاولة التدريب على النوم على ظهرك وعلى وسادة من الحرير أو الساتان إذا استطعت، لتقليل الاحتكاك على بشرتك.