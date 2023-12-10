من الأدوية العشبية إلى عسل المانوكا.. 3 علاجات لنزلات البرد والأنفلونزا

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تؤثر نزلات البرد والأنفلونزا على ملايين الأشخاص حول العالم، وتتزايد الأعداد بخاصة خلال فصل الشتاء.

ويحرص الكثيرون على الحصول على المضادات الحيوية، لكن المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية ببريطانيا يقول إنها ليست ذات جدوى في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، لأنها فيروسات، بينما المضادات الحيوية مخصصة للعدوى البكتيرية. اضافة اعلان

وهناك مجموعة من البدائل التي يمكن استخدامها في المنزل للتعامل مع نزلات البرد والأنفلونزا.





دواء بيلارجونيوم



عسل المانوكا



رذاذ البلسان



ويعد "بيلارجونيوم"، هو الدواء العشبي الأول والوحيد الموصى به كجزء من إرشادات المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية كواحد من أربعة خيارات علاجية للرعاية الذاتية للبالغين والأطفال فوق 12 عامًا للمساعدة في علاج السعال.وفي الدراسات المخبرية، تبين أن الدواء العشبي يقتل البكتيريا والفيروسات، ويحفز جهاز المناعة، وفقًا لصحيفة "ذا صن".و"سينتوريز" عبارة عن حبة جديدة مرخصة تحتوي على 30 ملج من مستخلص من جذر البلارجونيوم تهدف إلى تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي بما فيها السعال.والجرعة الموصى بها هي قرص واحد يتم تناوله ثلاث مرات في اليوم بمجرد ظهور الأعراض.في حين أن جميع أنواع العسل لها خصائص مضادة للبكتيريا، إلا أن عسل المانوكا فقط يحتوي على تركيز عالٍ من ميثيل جليوكسال (MGO) الذي يمنحه القوة في مكافحة الجراثيم.توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ببريطانيا بوضع العسل والليمون في كوب من الماء الدافئ لتهدئة التهاب الحلق.ومن المستبعد أن تتأثر الخصائص المفيدة لعسل مانوكا عند تسخينه لفترة قصيرة.إذا كنت تريد علاجًا أثناء السفر أو العمل، جرب رذاذ البلسان من "فيريديان" للحصول على راحة مهدئة.ويحتوي الرذاذ الذي يمكن تطبيقه مباشرة على التهاب الحلق على العسل وجذور الخطمي والبلسان.وثبت أن البلسان يساعد في تهدئة نزلات البرد وهو مصدر رائع لفيتامين سي، وهو أمر رائع للمناعة الشاملة . وجذور الخطمي لها خصائص مضادة للجراثيم. وتحتوي أيضًا على عسل مانوكا.والرذاذ معتمد عضويًا من قبل جمعية التربة في بريطينا، ولا يحتوي على مواد مالئة صناعية أو زيت النخيل ولم يتم اختباره على الحيوانات.