منها حبة البركة.. 7 بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك

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تمتاز بعض البذور بالعديد من الفوائد الصحية التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة ما تحتويه على عناصر غذائية يحتاجها الجسم في تغذيته، بصورة يومية. اضافة اعلان

تلك البذور الصحية غنية بالكثير من الألياف، وأيضاً الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة. ودهون متعددة غير مشبعة والعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.





فوائد صحية لتناول البذور

1-بذور حبة البركة



2-بذور عباد الشمس



3-بذور قرع العسل



4-بذور الشيا



5-بذور السمسم الأسود



6-بذور الكتان



7-بذور القنب



رفع صحة الكلى مع وفرة مضادات الأكسدة، وتعمل بذور حبة البركة كحارس. حيث تعمل على تقوية الدفاع الطبيعي لجسمك.مشبعة بفيتامينE لا تغذي بشرتك فقط. بل تعزز صحة الشعر.بالإضافة إلى قرمشتها اللذيذة، هي مصدر قوة للزنك. ما يقوي جهاز المناعة لديك ويعزز الحيوية والنشاط لدى المرء.تعزز الصحة العامة، كما تحتوي تلك البذور على أوميجا 3. وتدعم صحة القلب وتوفر طاقة مستدامة في أسلوب حياتك النشط.فهي غنية بخصائص تعزيز الميلانين، مما يسهم في الحصول على شعر لامع. وقد يعكس لون الرمال الرمادية، كما أنها تعمل على مكافحة علامات ظهور الشيخوخة. التي تظهر على صورة تجاعيد وخطوط رقيقة.تتميز بذور الكتان بأنها رائدة في التناغم الهرموني، فهي توفر مادة القشور التي لا توازن نظامك البيئي الداخلي فحسب. بل تسهم أيضاً في صحة البشرة النابضة بالحياة.تسهم في محاربة الشيخوخة بشكل طبيعي، معبأة بحمض جاما لينولينيك. بذور القنب تغذي بشرتك، وتعزز المرونة.