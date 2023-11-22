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منها حبة البركة.. 7 بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك

حبة البركة
بذور حبة البركة
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تمتاز بعض البذور بالعديد من الفوائد الصحية التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، نتيجة ما تحتويه على عناصر غذائية يحتاجها الجسم في تغذيته، بصورة يومية.اضافة اعلان
تلك البذور الصحية غنية بالكثير من الألياف، وأيضاً الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة. ودهون متعددة غير مشبعة والعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد صحية لتناول البذور
1-بذور حبة البركة

رفع صحة الكلى مع وفرة مضادات الأكسدة، وتعمل بذور حبة البركة كحارس. حيث تعمل على تقوية الدفاع الطبيعي لجسمك.

2-بذور عباد الشمس

مشبعة بفيتامينE لا تغذي بشرتك فقط. بل تعزز صحة الشعر.

3-بذور قرع العسل

بالإضافة إلى قرمشتها اللذيذة، هي مصدر قوة للزنك. ما يقوي جهاز المناعة لديك ويعزز الحيوية والنشاط لدى المرء.

4-بذور الشيا

تعزز الصحة العامة، كما تحتوي تلك البذور على أوميجا 3. وتدعم صحة القلب وتوفر طاقة مستدامة في أسلوب حياتك النشط.

5-بذور السمسم الأسود

فهي غنية بخصائص تعزيز الميلانين، مما يسهم في الحصول على شعر لامع. وقد يعكس لون الرمال الرمادية، كما أنها تعمل على مكافحة علامات ظهور الشيخوخة. التي تظهر على صورة تجاعيد وخطوط رقيقة.

6-بذور الكتان

تتميز بذور الكتان بأنها رائدة في التناغم الهرموني، فهي توفر مادة القشور التي لا توازن نظامك البيئي الداخلي فحسب. بل تسهم أيضاً في صحة البشرة النابضة بالحياة.

7-بذور القنب

تسهم في محاربة الشيخوخة بشكل طبيعي، معبأة بحمض جاما لينولينيك. بذور القنب تغذي بشرتك، وتعزز المرونة.

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