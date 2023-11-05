الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها النوم العميق.. 7 فوائد للمشي في الطقس البارد

رياضة المشي
رياضة المشي في الطقس الجو
أ أ

يعد المشي أحد أفضل الطرق وأسهلها لزيادة النشاط والتمتع بصحة أفضل وفقدان الوزن، مع الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي خلال الطقس البارد.اضافة اعلان
ويستعرض موقع (كونيكت هيلث) 7 فوائد للمشي خلال الطقس البارد.

1ـ حرق مزيد من السعرات الحرارية

يعمل الجسم بجهد أكبر خلال الطقس البارد للمحافظة على درجة حرارة الجسم.


2ـ تحسين جودة النوم

تحفز التمارين الرياضية الهرمونات الطبيعية المسؤولة عن النوم مثل الميلاتونين.


3ـ زيادة التركيز

تساعد درجات الحرارة الباردة الدماغ على التركيز والتفكير بوضوح.


4ـ تجديد البشرة

تساعد درجات الحرارة الباردة (5 10 درجات مئوية) على تحسين صحة البشرة، إذ تضيق الأوعية الدموية، وبالتالي ينخفض تدفق الدم إلى البشرة، ما ينتج عنه بشرة مشدودة وقليلة المسام.


5ـ تحفيز القلب

تحفيز القلب على ضخ مزيد من الدم المؤكسج إلى جميع أنحاء الجسم.
يساعد ذلك على احتفاظ الجسم بدرجة حرارة دافئة مناسبة، ومحاولة تجنب أي مخاطر ناجمة عن انخفاض درجة الحرارة.


6ـ مكافحة الالتهابات

يتم تحفيز النظام المناعي في الجسم عند التعرض للطقس البارد ورفع القدرة على مقاومة الالتهابات.


7ـ تخفيف التوتر

ورفع مستويات السيروتونين والاندورفين، التي تحسن من الصحة العامة والمزاج.
كما أظهرت الأبحاث أن المشي في الهواء الطلق يمكن أن يحمل خاصية «علاجية» لصحتنا العقلية، ويساعد على الابتعاد عن الروتين المعتاد، وإبعاد عقولنا عن المواقف العصيبة.

اقرأ أيضا

القدم
4:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

و5 أعراض أخرى.. علامة غير معروفة في القدم لمرض القلب

النوم بالجوارب
4:16 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

خطأ يرتكبه معظم الناس في الشتاء بعد الاستحمام.. احذر الوقوع فيه

السعال
4:04 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

كيف تُفرق بين نزلات البرد والإصابة بسرطان الرئة؟.. تعرف على الأعراض

الهيئة العامة للغذاء والدواء
3:58 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"الغذاء والدواء": تغريم منشأة أكثر من مليون ريال لتلاعبها بتاريخ صلاحية منتج غذائي

اقرأ أيضا

ما الذي يمكن أن تكشفه حواجبك عن حالتك الصحية؟.. تعرف على التفاصيل

جدل طبي.. هل الفيتامينات تسبب السرطان؟

فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد.. ماذا عن المخاطر المحتملة؟

مفاجأة علمية.. السهر يقاوم الاكتئاب ويُحسّن المزاج

لمرضى السكري.. هذه أفضل فاكهة يمكنك تناولها

كلمات البحث

اقرأ أيضا

مشروبات تقوية المناع
2:43 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

أطعمة ومشروبات تقوي جهاز المناعة في فصل الشتاء

الملح
11:45 م السبت، 04 نوفمبر 2023

دراسة تحذر من الإفراط في تناول الملح.. يسبب مرضاً خطيراً

WhatsApp Image 2023-11-04 at 10.20.32 PM
11:23 م السبت، 04 نوفمبر 2023

كيف تحمي نفسك من نوبات الربو أثناء هطول الأمطار؟

المؤتمر
10:24 م السبت، 04 نوفمبر 2023

الرياض تستضيف 90 متحدثاً عالمياً في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

فرص وظائف
5:23 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

أخبار السعودية
4:54 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

وزارة الخارجية
4:13 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
3:35 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 72 من حساب المواطن

images
2:01 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. ارتكب هذه الجريمة البشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا في المالكي بمكة