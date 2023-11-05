منها النوم العميق.. 7 فوائد للمشي في الطقس البارد

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يعد المشي أحد أفضل الطرق وأسهلها لزيادة النشاط والتمتع بصحة أفضل وفقدان الوزن، مع الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي خلال الطقس البارد. اضافة اعلان

ويستعرض موقع (كونيكت هيلث) 7 فوائد للمشي خلال الطقس البارد.





1ـ حرق مزيد من السعرات الحرارية





2ـ تحسين جودة النوم





3ـ زيادة التركيز





4ـ تجديد البشرة





5ـ تحفيز القلب





6ـ مكافحة الالتهابات





7ـ تخفيف التوتر



يعمل الجسم بجهد أكبر خلال الطقس البارد للمحافظة على درجة حرارة الجسم.تحفز التمارين الرياضية الهرمونات الطبيعية المسؤولة عن النوم مثل الميلاتونين.تساعد درجات الحرارة الباردة الدماغ على التركيز والتفكير بوضوح.تساعد درجات الحرارة الباردة (5 10 درجات مئوية) على تحسين صحة البشرة، إذ تضيق الأوعية الدموية، وبالتالي ينخفض تدفق الدم إلى البشرة، ما ينتج عنه بشرة مشدودة وقليلة المسام.تحفيز القلب على ضخ مزيد من الدم المؤكسج إلى جميع أنحاء الجسم.يساعد ذلك على احتفاظ الجسم بدرجة حرارة دافئة مناسبة، ومحاولة تجنب أي مخاطر ناجمة عن انخفاض درجة الحرارة.يتم تحفيز النظام المناعي في الجسم عند التعرض للطقس البارد ورفع القدرة على مقاومة الالتهابات.ورفع مستويات السيروتونين والاندورفين، التي تحسن من الصحة العامة والمزاج.كما أظهرت الأبحاث أن المشي في الهواء الطلق يمكن أن يحمل خاصية «علاجية» لصحتنا العقلية، ويساعد على الابتعاد عن الروتين المعتاد، وإبعاد عقولنا عن المواقف العصيبة.