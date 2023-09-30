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صحيفة تواصل الالكترونية

منها الكبد.. استشاري يحذر من أمراض خطيرة تسببها المسكنات

الدكتور خالد النمر
النمر.
أ أ
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حذر الدكتور خالد النمر، طبيب القلب، من التعود على أخذ المُسكّنات مثل دواء الباراسيتامول، ومن أسمائه التجارية،بنادول،أدول..الخ.

جرعات عالية :

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وأوضح أنه يعَرّض المريض "خاصة اذا كانت جرعات عالية لفترات طويلة" للمضاعفات الجانبية التالية:

1- تورم الأطراف.

2- ارتفاع الضغط.

3- الخفقان والصداع.

4- تأثر وظائف الكبد.

وأضاف: لذلك ننصح بترشيد إستخدام المُسكّنات بحيث تكون الجرعة بتوصية الطبيب وتحت إشرافه مباشرةً.


في وقت سابق، انتقد الدكتور خالد النمر: ما سماها بـ"العملية التسويقية البحتة" المتمثلة قي الفحوصات الطبية التي تطلب معامل التحاليل إجراءها، معتبرًا أن الهدف منها "ربح التاجر لا أكثر ولا أقل". 

باقات التحاليل المختلفة

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، إن معامل التحاليل تتحدث عن أنواع باقات التحاليل المختلفة، مثل:
-الباقة الذهبية. 
-الباقة البلاتينية.
-الباقة الفضية.

أنواع الفحوصات 

وأوضح أن الفحوصات تشمل على سبيل المثال: الهيموجلوبين، الكبد، الكوليسترول، الكلى. مشيرًا إلى أنهم يدعون بأنه إذا تم تجاوز الفحوصات بنجاح فهذا معناه أن "صحتك ممتازة، وهذا غير صحيح".
وأرجع ذلك إلى أنه يمكن أن يعاني الشخص من سرطان القولون، على الرغم من أن كل فحوصاته جيدة، أو قد يعاني من ضعف شديد في القلب على الرغم من أن فحوصاته كلها سليمة.

كيف يجري الشخص الفحوصات؟


نصح النمر بالذهاب إلى الطبيب، لأنه مدرب على التعرف على الفحوصات المناسبة لهذا الشخص اعتمادًا على عمره، لأن هناك فحوصات تجرى للشخص في عمر 22 عامًا فما فوق، و35 عامًا فما فوق، و40 فما فوق، و60 سنة فما فوق.

وقال إن "هذه الفحوصات لا يحددها فقط العمر، بل يحددها التاريخ المرضي، ما هي الأمراض التي تعاني منها؟ وما هي العلاجات التي أخذها؟ وهل تعاني من نقص الوزن؟ ومن ثم يخضع للفحص السريري، وبعدها يحدد الفحوصات التي يحتاجها المريض".


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