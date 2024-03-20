منها إنقاص الوزن.. 4 فوائد صحية مذهلة لخل التفاح

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يعتبر خل التفاح علاجًا منزليًا شائعًا، وهو صلصة للسلطة، ويتم تصنيعه عن طريق تخمير السكريات الموجودة في التفاح، مما يحولها إلى حمض الأسيتيك.

ومن إزالة حب الشباب إلى تحسين صحة القلب، أو المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني، إليك بعض الطرق التي يمكن أن يعزز بها خل التفاح صحتك، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".





1. قد يساعد في إنقاص الوزن



2. يخفض مستويات السكر في الدم



3. يُحسّن صحة القلب



4. قد يساعد في علاج حب الشباب



مخاطر خل التفاح



وجدت دراسة أجراها باحثون لبنانيون أن الأشخاص الذين تناولوا جرعة من خل التفاح يوميًا، تمكنوا من التخلص من ما يصل إلى 8 كجم في ثلاثة أشهر فقط.وأعطى الباحثون 120 شابًا وشابة جرعات من 5 أو 10 أو 15 مل من خل التفاح الممزوج بـ 250 مل من الماء أو دواء وهمي.وأولئك الذين شربوا الخل فقدوا ما بين 6 كجم إلى 9 كجم في المتوسط، وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بمقدار 2.7 إلى ثلاث نقاط، اعتمادًا على الجرعة.وقال الدكتور روني أبو خليل، من جامعة الروح القدس – الكسليك: "قد تسهم النتائج في توصيات قائمة على الأدلة لاستخدام خل التفاح كتدخل غذائي في إدارة السمنة".وعلى الرغم من أن الخبراء حذروا من أنه لا ينبغي النظر إلى العلاج المنزلي "كحل لوباء السمنة"، إلا أنها ليست الدراسة الوحيدة التي تشير إلى أن خل التفاح قد يساعد في إنقاص الوزن.وجدت مراجعة للدراسات قصيرة المدى نشرت في مجلة "كيورينت ديفيلبومينت إن نيوترشن" في عان 2022، أن الأشخاص المشاركين الذين تناولوا خل التفاح مع الوجبة شعروا بجوع أقل لمدة 120 دقيقة بعد ذلك.كما أنهم تناولوا وجبات خفيفة أقل لمدة تتراوح بين ثلاث إلى 24 ساعة بعد تناول الخل.وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة "الأطعمة الوظيفية" في عام 2018 أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويتناولون ملعقتين كبيرتين من الخل يوميًا، إلى جانب اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية، فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين يقومون ببساطة بإجراء تغييرات غذائية.لكن لا يوجد الكثير من الأبحاث طويلة المدى التي تبحث في تأثيرات خل التفاح كوسيلة مساعدة لإنقاص الوزن.وجدت مراجعة عام 2022 أن الدراسات طويلة المدى لم تظهر أي علاقة بين خل التفاح وكبح الشهية.كما وجدت دراسة لبنانية حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا جرعات يومية من خل التفاح تحسنت لديهم مستويات السكر في الدم.وأشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن الخل يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وهو مصدر قلق للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة والأدوية هي أكثر الطرق فعالية لعلاج هذه الحالة، التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.ومع ذلك، وجد تحليل حديث لست دراسات نشرت في مجلة إدارة التمريض أن تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الخل يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ونسبة HbA1c، وهو علامة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل.ولا ينصح باستبدال العلاجات الطبية الحالية بخل التفاح.تشير الدراسات إلى أن خل التفاح قد يعزز أيضًا صحة القلب عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، الذي يزيد النوع الضارع منه خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.وجدت مراجعة عام 2021 للدراسات المنشورة في دورية "بي إم سي كومبليمنتاري ميديسين آند ثيرابي" أن خل التفاح يحسن مستويات الكوليسترول الإجمالية، خاصة للأشخاص المصابين بالسكري من النوع 2.واقترح الباحثون تناول ملعقة كبيرة من المادة يوميًا، مع أكبر التأثيرات بعد ثمانية أسابيع.لكنهم أشاروا إلى أنه "يجب تفسير النتائج بحذر"، بسبب القيود في الأبحاث الحالية.كما شهد المشاركون في الدراسة التي أجرتها جامعة الروح القدس في الكسليك تحسنا في مستويات الكوليسترول.يمكن لبكتيريا تسمى حب الشباب بروبيونيباكتريوم، أو حب الشباب كيوتيباكتريوم، أن تسهم في بعض الأحيان في تطور حب الشباب.وأظهرت بعض الدراسات المخبرية أن خل التفاح يمكن أن يقتل سلالات معينة من البكتيريا، كما يمكن أن يقضي على البكتيريا المسببة للبقع أيضًا.ولم يتم إجراء أي بحث على البشر أو الحيوانات لفحص ما إذا كان الخل يمكنه إزالة حب الشباب.ولا ينصح بوضع خل التفاح غير المخفف على البشرة، حيث ثبت أنه يسبب حروقًا كيميائية في بعض الحالات.خل التفاح حمضي جدًا، لذلك قد يتضمن بعض المخاطر إذا لم تقم بتخفيفه بشكل صحيح أو استخدام الكثير منه، وتشمل:- تلف مينا الأسنان مما يؤدي إلى تسوسها - من الأفضل شطف الفم بعد تناول الخل وعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة ساعة.- حروق الجلد من الخل غير المخفف على الجلد.- حروق الحلق.- تباطؤ عملية الهضم، حيث يمكن أن يزيد الوقت الذي يستغرقه الطعام للانتقال من المعدة إلى الأمعاء.- أسهل طريقة لدمج خل التفاح في النظام الغذائي هي استخدامه في الطبخ وتوابل السلطة.- يمكن أيضًا إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين إلى كوب كبير من الماء وشربه.- من الأفضل أن تبدأ بجرعات صغيرة وتلتزم بكميات أقل بشكل عام، حيث أن الكثير من الخل يمكن أن يسبب آثارًا جانبية ضارة.