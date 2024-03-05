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منها إطالة العمر 5 سنوات.. تعرف على فوائد العنب الصحية للإنسان

العنب
تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4-5 سنوات
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استنتج علماء جامعة ويسترن نيوإنجلاند الأمريكية، أن تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4-5 سنوات.

العنب يطيل عمر الإنسان خمس سنواتاضافة اعلان

ويشير موقع BristolLive إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذا الاستنتاج من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، التي كانت تتغذى في البداية على أطعمة غنية بالدهون، وبعد ذلك أعطيت جرعة من مسحوق العنب تعادل سلة من ثمار العنب.
وفاقت نتيجة هذه التجربة توقعات الباحثين: انخفضت كمية الدهون في كبد الفئران، وزاد متوسط عمرها المتوقع مقارنة بالفئران التي لم تتناول العنب.

فوائد العنب الصحية للإنسان


ووفقًا للباحثين، يكمن السر في أن عصير العنب يزيل الدهون المكررة والسكر من الأطعمة المصنعة.
لذلك عند تطبيق نتائج التجارب على البشر، يمكن لتناول العنب أن يزيد متوسط عمر الإنسان بمقدار خمس سنوات.
ويشير الباحثون، إلى أن العنب:
- يسرع عملية التمثيل الغذائي.
- يساعد على حرق السعرات الحرارية.
- يُحسّن عمل الخلايا العصبية.
- يحمي من مرض الزهايمر.
- وتحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
- كما أن العنب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات يحمي خلايا وأنسجة الجسم بفعالية من التلف والشيخوخة المبكرة.
- يساعد العنب في الحفاظ على الرؤية.

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