منع الادعاءات الكاذبة والمضللة في الإعلان الطبي

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نصت محظورات المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي، على عدم احتواء الإعلان على عبارات أو ادعاءات مبالغ فيها مثل: علاج مضمون، علاج فوري، يعالج ما فشلت العلاجات الأخرى في معالجته، علاج متكامل، لا يمكن مضاهاته بالأدوية أو بالمنتجات أو بالعلاجات الأخرى.





دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي



حظر الإعلان عن المؤسسات في الإعلان الصحي



منع احتواء الإعلان الطبي على بيانات المريض



منع احتواء الإعلان على ادعاءات تفضيلية



عبارات مبالغ فيها محظورة بالمحتوى الإعلاني



جاء ذلك، ضمن دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي، وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقًا لـ "مكة".وشددت الضوابط على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال المرضى أو حاجاتهم بأي صورة من صور الاستغلال.ويجب ألا يتضمن المحتوى الإعلاني أي إعلان عن مؤسسة صحية أو صيدلية أو مركز بيع مستحضرات عشبية أو ممارس صحي غير مرخص، وكذلك صورًا أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات مخالفة للأنظمة والتعليمات، أو مخلة بالآداب والأخلاق العامة، إضافة إلى معلومات أو ادعاءات مغلوطة أو مضللة أو خادمة أو عروض وهمية.وتضمنت محظورات المحتوى الإعلاني أي معلومات أو بيانات أو صور تتعلق بمريض، أو تجارب المرضى أو المستفيدين من الخدمات الصحية، إضافة إلى استغلال الأطفال للترويج للسلع أو الخدمات أو توجيه الإعلان لهم.وكذلك التشجيع على الاستخدام المفرط للخدمات الصحية بطريقة عشوائية أو غير ضرورية أو غير ملائمة بشكل مباشر أو غير مباشر.وحظر احتواء الإعلان على عبارات أو ادعاءات تفضيلية كالوحيد، أو الخبير، أو الأكثر، وغيرها.ـ علاجات أثبتت فعاليتها سريريا ما لم تكن مدعومة بالأدلة.ـ خضعت لتجارب سريرية ما لم تكن مدعومة بالأدلة.ـ علاج متكامل، يعالج ما فشلت العلاجات الأخرى في معالجته.ـ مضمون يزيد / يحسن الذاكرة / الأداء.ـ علاج فوري، لا يمكن مضاهاته بالأدوية أو بالمنتجات أو بالعلاجات الأخرى.