الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منظمة الصحة العالمية : 249 مليون حالة ملاريا في العالم

منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من توسيع نطاق الوصول إلى الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية للوقاية من الملاريا، فإن المزيد من الناس يصابون بالمرض .اضافة اعلان

 249 مليون حالة ملاريا
ووفقًا للتقرير الذي صدر اليوم ففي عام 2022 هناك 249 مليون حالة ملاريا على مستوى العالم، وهو ما يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 233 مليون حالة في عام 2019، وقد واجهت الاستجابة العالمية للملاريا عددًا متزايدًا من التحديات، مثل مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية، والأزمات الإنسانية، ونقص الموارد، وتغير المناخ، والتأخر في برامج مكافحة الملاريا والاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 .
وسلط التقرير الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والملاريا، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار يمكن أن تؤثر على سلوك وبقاء بعوضة الأنوفيلة الحاملة للملاريا، كما يمكن للظواهر الجوية، مثل موجات الحر والفيضانات، أن تؤثر بشكل مباشر على انتقال المرض، وقد أدت الفيضانات في باكستان في عام 2022 إلى زيادة حالات الملاريا في البلاد بمقدار خمسة أضعاف.

مدير عام منظمة الصحة العالمية
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن تغير المناخ يشكل خطرًا كبيرًا على التقدم في مكافحة الملاريا، مشيرًا إلى أن الاستجابة المستمرة والمرنة للملاريا مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من آثارها .
وعلى الصعيد العالمي، كانت هناك خمس حالات إصابة إضافية بالملاريا في عام 2022 بالعام الذي سبقه، وتحملت خمسة بلدان العبء الأكبر من هذه الزيادة أكبرها باكستان التي سجلت 2,6 مليون حالة إصابة مقارنة بنصف مليون حالة في 2021، كما سجلت زيادات كبيرة في الإصابات في إثيوبيا ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وأوغندا.

اقرأ أيضا

الصداع الصباحي
4:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

العلماء يكتشفون أخيرًا سر الإصابة بالصداع النصفي

القهوة
4:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

باحثون: قهوة الصباح اليومية تسبب ضرر دماغي خطير

فيروس كورونا
2:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

مخاوف من وباء عالمي.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الرئوي الغامض في الصين

المعكرونة
12:17 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تناول المعكرونة يؤدي إلى الشعور بالسعادة.. تعرف على السبب

اقرأ أيضا

فوائد مذهلة للبروكلي.. يزيد متوسط العمر المتوقع

بعد اكتشاف أول حالة بشرية ببريطانيا.. أعراض سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة

"سعود الطبية" تكشف مراحل وجوب فحص العين

حتى لا تصاب بعدوى خطيرة.. نصائح لا تفوتك أثناء التسوق

الصحة العالمية تطالب بمعلومات جديدة من الصين حول المرض الغامض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

عملية الدمام 5:41 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

إنقاذ حياة مريضة نتيجة جلطة رئوية حادة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

سوائل في الجسم 12:52 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

الأسباب والعلاج.. ماذا تعرف عن احتباس السوائل في الجسم؟

مستشفى بريدة المركزي 7:46 م السبت، 18 نوفمبر 2023

مستشفى بريدة المركزي يصرف أكثر من نصف مليون دواء

السكري 12:54 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

رقم صادم.. إصابة الملايين بمرض السكري في دولة عربية

اقرأ أيضا

وزارة الصحة
7:46 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تحرك وزارة الصحة لضبط أسعار منشآت القطاع الخاص

الكاتل
4:59 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تصيب بأمراض مميتة.. أضرار استخدام "الكاتيل" في إعداد الشاي

تقليل وجبات الطعام
1:34 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أطعمة صحية يُنصح بتناولها في سن الأربعين

السكري
10:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

استشاري يحذر مرضى السكري: لا تتناول هذا النوع من الفطور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك

وزارة الطاقة
8:13 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

بعضها لا يتطلب الخبرة.. وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

حساب المواطن
8:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من حساب المواطن لرب الأسرة حول حذف التابع

2023-11-30_17-59-34
7:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا .. لهذا السبب

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
7:01 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

طلب عاجل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لحماية حقوق المستخدمين

2023-11-30_17-01-42
6:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد دوران الأغنام.. تجمد الدجاج وعودته للحركة "هل اقترب الزلزال"؟