منتجات التنظيف تُطلق أبخرة مسببة للسرطان.. تجنبي هذا الأمر

أ أ

حذرت دراسة جديدة من أن منتجات التنظيف المنزلية يمكن أن تطلق مئات المواد الكيميائية الخطرة عند استخدامها.

إذ تبين أن المطهرات ومزيلات البقع ومعطرات الجو تنتج أبخرة ضارة تسمى المركبات العضوية المتطايرة (VOCs). اضافة اعلان

ويمكن أن يؤدي استنشاق هذه الغازات إلى تهيج العين والأنف والحنجرة، ومشاكل في الجهاز التنفسي، والغثيان، وتلف الجهاز العصبي والأعضاء الأخرى، وحتى السرطان، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية.





30 منتج تنظيف



أكثر من 530 من المركبات العضوية المتطايرة



الخمسة التي تحتوي على أعلى مؤشرات الخطر



صرخة يقظة



مخاطر صحية للعاملين بصناعة التنظيف



واختبر الباحثون 30 منتج تنظيف مختلفًا، بما فيها بعض المنتجات التي يتم تسويقها على أنها صديقة للبيئة وبدون رائحة.وتم تصنيفها على أنها منظفات لجميع الأغراض، السجاد والأرضيات والزجاج والخشب، بالإضافة إلى مزيلات بقع الغسيل ومعطرات الهواء.وكان بعضها عبارة عن بخاخات ومناديل، بينما كان بعضها الآخر عبارة عن رغاوي ومساحيق.واكتشف العلماء في مجموعة العمل البيئي (EWG)، وجود أكثر من 530 من المركبات العضوية المتطايرة عبر النطاق.ومن بين هذه المواد، هناك 193 مادة تعتبر خطرة على صحة الإنسان، وفقًا لإدارة مكافحة المواد السامة في كاليفورنيا أو الوكالة الكيميائية الأوروبية.ويقول الخبراء إنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل تلف الجهاز التنفسي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطراب النمو ومشاكل الخصوبة .وكانت منتجات التنظيف التي تحتوي على أكبر عدد من المركبات العضوية المتطايرة، والتي تنبعث بشكل متكرر وبأعلى التركيزات، هي المنتجات التقليدية، بحسب صحيفة "ذا صن".والخمسة التي تحتوي على أعلى مؤشرات الخطر تحتوي على 2-بيوتوكسي إيثانول، الأيزوبروبانول، التولوين والكلوروفورم.وتوجد هذه المكونات بشكل شائع في منظفات الأسطح متعددة الأغراض، ومنظفات الزجاج، ومزيلات الأرضيات، ومزيلات الشحوم، وقد تم ربطها بتفاعلات حساسية الجلد، والنعاس، والعيوب الجينية المشتبه بها، وتلف الأعضاء، والسرطان.وشملت العناصر الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها: الإيثانول، بروبيلين غليكول إيثر، بروبيلين غليكول، د-ليمونين، بروبيلين غليكول بوتيل إيثر، 2-هيكسوكسي إيثانول، حمض الأسيتيك، 1-بوتوكسي، 2،2،4-تريميثيل-1،3-بنتانيديول ثنائي إيزوبوتيرات (TXIB) والأسيتالديهيد، والنونانال، والديكانال، والفورمالدهيد، وكلوريد الميثيلين.وقال الباحثون إن المركبات العضوية المتطايرة الموجودة في منتجات التنظيف تؤثر على جودة الهواء في الداخل والخارج على حد سواء، ولكن التلوث الداخلي أعلى مرتين إلى خمس مرات، مع بعض التقديرات التي تصل إلى 10 مرات أكثر.وأضافوا أن بعض المنتجات تنبعث منها مركبات عضوية متطايرة لمدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.وقال الدكتور ألكسيس تيمكين، كبير علماء السموم في EWG: "هذه الدراسة هي دعوة للاستيقاظ للمستهلكين والباحثين والمنظمين ليكونوا أكثر وعيا بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالعديد من المواد الكيميائية التي تدخل الهواء الداخلي لدينا.وأضاف: "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على طريقة لتقليل التعرض للمركبات العضوية المتطايرة الخطرة - عن طريق اختيار المنتجات "الخضراء"، وخاصة تلك التي تكون "خضراء" و"خالية من العطور".وخلصت الدراسة التي راجعها النظراء، والتي نشرت في مجلة "شيموسفير"، إلى أن المنتجات التي تحمل علامة "خضراء" تنبعث منها حوالي نصف المركبات العضوية المتطايرة، في المتوسط، مقارنة بالمنتجات التقليدية.كما أنتجت المنتجات الخضراء المصنفة على أنها "خالية من العطور" أقل عدد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - ما يقرب من ثماني مرات أقل من المنتجات التقليدية وأربع مرات أقل من المنتجات الخضراء التي تتضمن العطر على ملصقاتها.وقال الدكتور تيمكين إن هذا النمط ينطبق أيضًا على عدد المركبات العضوية المتطايرة التي تعتبر خطرة في المنتجات.وأضاف: "إن المنتجات الخضراء تنبعث منها أربع مواد كيميائية فقط مصنفة على أنها خطرة، في المتوسط، مقارنة بحوالي 15 في المنتجات الخضراء ذات العطور و22 في المنتجات التقليدية.وتابع: "هذا يشير إلى أن اختيار منتجات التنظيف الخضراء أو الخضراء والخالية من العطور يمكن أن يكون حكيماً بالنسبة للمستهلكين المهتمين بجودة الهواء الداخلي والمخاطر الصحية المحتملة."وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعملون في صناعة التنظيف لديهم خطر أعلى بنسبة 50 في المئة للإصابة بالربو و43 في المئة خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بينما تواجه النساء العاملات في هذا المجال أيضًا خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الرئة، وفقًا للباحثين.وقد تكون صحة الأطفال أيضًا معرضة للخطر، حيث وجدت بعض الدراسات أن الاستخدام العالي لبعض المنظفات الداخلية أثناء الحمل وفي مرحلة الرضاعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالربو والصفير في مرحلة الطفولة.وقالت سامارا جيلر، مديرة قسم علوم التنظيف في (EWG): "قد تضر منتجات التنظيف هذه بصحتنا، ولكنها قد تضر أيضًا بالبيئة. إن نتائج الدراسة تحمل آثارًا ليس فقط على صحة الإنسان ولكن أيضًا على الصحة البيئية".وأضافت: "يمكن للمركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من المنتجات الاستهلاكية أن تساهم في تلوث الهواء الخارجي، مما يزيد من المخاوف البيئية الحالية. قدرت دراسة أجريت عام 2018 أن نصف المركبات العضوية المتطايرة المسؤولة عن تلوث الهواء تنبع من المنتجات الاستهلاكية".وأشارت إلى أن "إن استخدام منتجات التنظيف الخضراء هو وسيلة سهلة لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة. قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص لصحة النساء والأطفال".