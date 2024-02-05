ملعقة واحدة من "الذهب السائل" تنقذ حياتك من الأمراض الفتاكة

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كشف خبراء عن أن تناول ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون، المعروف باسم "الذهب السائل"، يمكن أن توفر المزيد من مضادات الأكسدة وتساعد في الوقاية من الأمراض القاتلة. اضافة اعلان

وزيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة المليئة بالمواد الكيميائية الصحية ومضادات الأكسدة غير الموجودة في الدهون المصنعة أو الحيوانية.





فوائد زيت الزيتون للإمساك



زيت الزيتون يقلل خطر الإصابة بالخرف



ما هي كمية زيت الزيتون التي يجب أن تتناولها يوميًا؟



ما هو أفضل أنواع زيت الزيتون؟



ويقدم زيت الزيتون مجموعة من الفوائد الصحية، وأحد أكثر الاستخدامات المعروفة له هو استخدامه كملين طبيعي، مما يساعد على تخفيف الإمساك."يحدث الإمساك لأن القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص الكثير من الماء من البراز. وهذا يجفف البراز، مما يجعله قاسيًا في الاتساق ويصعب دفعه خارج الجسم"، وفقا لورقة نشرتها "كليفلاند كلينك".ويحتوي زيت الزيتون على دهون تساعد على تهدئة الجزء الداخلي من القولون وتليين البراز من خلال السماح له بامتصاص المزيد من الماء.علاوة على ذلك، تم الربط بين تناول زيت الزيتون وانخفاض خطر الإصابة بالخرف، السبب الرئيسي السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم.وقالت الدكتورة آن جولي تيسييه من جامعة هارفارد: "بعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تعبر حاجز الدم في الدماغ، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير مباشر على الدماغ".وأضافت: "ومن الممكن أيضًا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية"، وفق صحيفة "إكسبريس".وثبت أن زيت الزيتون، وهو جزء أساسي من النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بجميع الأسباب.وتشير دراسات أخرى إلى أن أكثر من نصف ملعقة كبيرة من الزيت يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي والأمراض العصبية والسرطان.من المفيد بشكل خاص تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح عندما تشعر بالجوع.وهذا يسمح للزيت بتغطية المعدة، وتعزيز عملية الهضم بشكل أفضل، والتخلص من النفايات، والسيطرة على بكتيريا الأمعاء طوال اليوم.هناك أنواع عديدة من زيت الزيتون، وتختلف نكهاتها وخصائصها حسب نوع الزيتون المستخدم وعدد عصراته.يتم تسخين بعض أنواع زيت الزيتون لاستخراج أكبر قدر ممكن من السائل منه.بينما يتم تصنيع زيت الزيتون البكر الممتاز دون تكريره بطريقة الضغط البارد التي تحافظ على بعض مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا.ويوصي الخبراء برش ملعقة من زيت الزيتون البكر الممتاز على الطعام لامتصاص أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.