مفيد لعضلة قلب الجنين.. فوائد لا تحصى للبوتاسيوم

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يعد البوتاسيوم من العناصر المفيدة جدا لعضلة قلب للجنين وعمل أعصابه، وهو مهم أيضًاً للحامل.





أهمية البوتاسيوم

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البوتاسيوم هو أحد الشوارد الإلكترونية المهمة في الجسم، ويدخل بشكل أساسي في مجموعة من وظائف الجسم الأساسية، بحسب موقع ويب طب.





