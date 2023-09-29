مفيد لعضلة قلب الجنين.. فوائد لا تحصى للبوتاسيوم

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يعد البوتاسيوم من العناصر المفيدة جدا لعضلة قلب للجنين وعمل أعصابه، وهو مهم أيضًاً للحامل.
أهمية البوتاسيوم
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البوتاسيوم هو أحد الشوارد الإلكترونية المهمة في الجسم، ويدخل بشكل أساسي في مجموعة من وظائف الجسم الأساسية، بحسب موقع ويب طب.
نقص البوتاسيوم في الحمل
ويجب الحرص على تواجد هذا العنصر بنسب جيدة في الجسم لأن نقص البوتاسيوم قد يكون له مخاطر صحية كبيرة.
كما أن الزيادة في الكمية المتناولة من البوتاسيوم أيضًا قد يكون لها مخاطر على الصحة.
وتُحافظ الكلى السليمة على مستويات البوتاسيوم الطبيعية في الجسم، إذ إنها مسؤولة عن إزالة الكميات الزائدة منه عن طريق البول.
أسباب نقص البوتاسيوم في الحمل
انخفاض مستوى البوتاسيوم في الجسم قد يصيب الحامل، وذلك لعدة أسباب:
زيادة في هرمونات تؤثر على عمل الكلى.
التعرّض للقيء المزمن أو الشديد.
الإسهال.
استخدام مدرات البول.
تناول نوع معين من المضادات الحيوية.
فشل الكلى المزمن.
نقص المغنيسيوم.
التعرّق الزائد.
تشنج العضلات.
نقص في النظام الغذائي المتناول.