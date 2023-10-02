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مفاجأة.. 3 خضراوات تسبب السمنة في منتصف العمر

إنقاص الوزن
زيادة الوزن تشكل ضررًا كبيرًا
أ أ
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توصلت دراسة إلى أن تناول بعض الخضراوات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن في وقت لاحق من الحياة.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها كلية هارفارد تي تشان للصحة العامة واستمرت على مدى عقدين من الزمن، أن الأشخاص المشاركين يميلون إلى زيادة الوزن، وبعضهم كان أكثر من غيره.اضافة اعلان
وشملت الدراسة، الأنظمة الغذائية لـ 136 ألفًا و432 شخصًا لمدة 24 عامًا إلى جانب بيانات الاستبيان.
وبلغت أعمار المشاركين في الدراسة 65 عامًا أو أقل في الفترة ما بين عامي 1985 و2014.

معدلات زيادة الوزن

وفي المتوسط، اكتسب الأشخاص 1.5 كجم كل أربع سنوات، وهو ما يصل إلى حوالي 7.5 كيلو خلال العقدين التاليين، وفق صحيفة "إكسبريس".
ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطس والبازلاء والذرة الحلوة كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين تناولوا البروكلي والجزر والسبانخ.
ويميل الأشخاص الذين تناولوا الخضراوات غير النشوية، مثل البروكلي والجزر والسبانخ، إلى اكتساب 3 كيلوجرامات أقل من أولئك الذين تناولوا الخضراوات النشوية.
في المقابل، زاد أولئك الذين تناولوا البطاطس والذرة الحلوة 2.5 كيلو جرام أكثر خلال نفس الفترة الزمنية، وفق النتائج التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

تأثير أكبر  على النساء

وكانت هذه الارتباطات أقوى بين المشاركين الذين لديهم وزن زائد في الجسم مقارنة بأولئك الذين لديهم وزن صحي. كما أنها كانت أقوى أيضًا بين النساء.
 علاوة على ذلك، فإن الزيادات في نسبة السكر في الدم كانت مرتبطة بقوة بزيادة الوزن.
مع ذلك، أكد الباحثون دراسة رصدية، لذا لا يمكن القول إن تناول خضراوات معينة يسبب زيادة الوزن.
فضلاً عن أن هناك قيودًا على البحث، مثل الاعتماد على دقة المعلومات المقدمة من المشاركين طوال فترة البحث.
غير أن النتائج "تسلط الضوء على الأهمية المحتملة لجودة الكربوهيدرات ومصدرها لإدارة الوزن على المدى الطويل". وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد في المقام الأول.

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