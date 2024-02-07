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مفاجأة مذهلة حول وضع الطعام الساخن في الثلاجة

أطعمة مقلية
الخبيرة نصحت بإدخال الطعام الساخن الثلاجة
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على غير ما يعتقد كثير من الناس، قالت متخصصة في الصحة المنزلية إنه يمكن وضع بقايا الطعام الدافئة في الثلاجة.

إدخال الطعام الساخن في الثلاجةاضافة اعلان

وقالت ماري فوثر، التي تعرف باسم "مدام سويت" على الإنترنت: "كانت حماتي تقول دائمًا: اتركي الطعام بالخارج، واتركيه يبرد قبل أن تضعيه في الثلاجة، وإلا فسوف تنمو البكتيريا". 
لكنها أشارت إلى أنها كانت خاطئة، ونصحت بعدم ترك الطعام حتى يبرد، مما يعزز الجدل حول طرق التخزين المناسبة لبقايا الطعام.
ونصحت بأنه "إذا تركته بالخارج لأكثر من ساعتين، فمن الأفضل أن ترميه في سلة المهملات. كلما أسرعت في إدخاله إلى هناك، كان ذلك أفضل."
وأضافت أن "الحيلة الوحيدة" هي التأكد من تخزين بقايا الطعام في طبق ضحل، لأن الأوعية الأكبر حجماً تستغرق وقتا أطول لتبرد في الثلاجة"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

بكتيريا باسيلس سيريس

ويمكن أن يؤدي ترك بقايا الطعام لفترة طويلة جدًا إلى نوع من التسمم الغذائي يسمى متلازمة الأرز المقلي، والتي أسميت نسبة إلى الحالات الأولية الناجمة عن الأرز الأبيض المطبوخ غير المبرد، وفقًا لمجلس  التغذية الوطني الفلبيني.
وتسبب بكتيريا "باسيلس سيريس" متلازمة الأرز المقلي.
وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية أو أقل للحد من انتشار البكتيريا الضارة.
وفيما يتعلق بالأطعمة الساخنة، نصحت وزارة الزراعة الأمريكية بوضع كميات صغيرة من الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة، أو يمكن تبريدها في الثلج أو الماء البارد مسبقًا.
ويجب تقسيم الأجزاء الكبيرة من الطعام الساخن إلى أجزاء أصغر ووضعها في حاويات ضحلة قبل إدخالها إلى الثلاجة.
وكتبت وزارة الزراعة الأمريكية: "باستثناء أثناء الطهي، يجب ألا يبقى الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين".

وفاة طالب بسبب المكرونة

في عام 2008، توفي طالب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عامًا بعد تناول مكرونة عمرها خمسة أيام تم تخزينها في درجة حرارة الغرفة وتسخينها قبل تناول الطعام.
وبعد ذلك بوقت قصير، حاول ممارسة التمارين الرياضية، لكنه عاد إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط بسبب الغثيان وآلام البطن والصداع.
وفي وقت لاحق عانى من الإسهال والقيء. شرب الماء وحاول النوم من الألم، لكن تم العثور عليه ميتًا في اليوم التالي.
تم إرسال عينات من الصلصة والمكرونة المتبقية التي تناولها إلى المختبر المرجعي الوطني لتفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية لتقييمها، حيث اكتشف فنيو المختبر كميات كبيرة من بكتيريا باسيلس سيريس.
وتنتج هذه البكتيريا سمًا في الأطعمة النشوية المقاومة للحرارة ولا تموت بالضرورة في الأطعمة المطبوخة أو الساخنة.
يمكن أن يسبب التسمم الغذائي أو مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل فشل الكبد، وفقا لعيادة كليفلاند.

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