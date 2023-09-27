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مفاجأة مدوية عن الأطعمة "العضوية" يفجرها باحث في "هارفارد"

الأغذية العضوية
الأغذية العضوية
أ أ
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قال أستاذ في جامعة هارفارد، إنه لا يوجد دليل يثبت أن الأغذية العضوية هي أكثر صحة من الأغذية المزروعة تقليديًا.
يأتي ذلك على خلاف ما أكدته بعض الدراسات حول وجود فوائد للأغذية العضوية، وأشارت إلى أنها أضافت خصائص صحية ويمكنها مكافحة الأمراض. اضافة اعلان
ويعتقد أكثر من ثلثي الأمريكيين أن هذه الأغذية، التي يُزعم أنها تُزرع باستخدام عدد أقل من المبيدات الحشرية وغالبًا ما تكلف أكثر بكثير من الأغذية العادية، هي أكثر صحة.

أدلة غير موثوقة

ومع ذلك، قال الدكتور روبرت بالبيرج، الأستاذ في برنامج علوم الاستدامة بجامعة هارفارد، إن الأدلة التي تشير إلى أن الأغذية العضوية أكثر تغذية غير موثوقة، كما أن استهلاك كميات أقل من المبيدات الحشرية قد لا يكون له تأثير على الصحة.
وقال: "لا يوجد دليل موثوق يوضح أن الأطعمة المزروعة عضويًا أكثر تغذية أو أكثر أمانًا للأكل. إذا اتبعنا العلم، فإن الأغذية العضوية تفقد ميزتها الواضحة"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".  

لا توجد اختلافات مقنعة 

وأشار الدكتور بالبيرج إلى مراجعة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2012، والتي نظرت في 237 دراسة حول الأغذية العضوية. ولم يجد الباحثون أي اختلافات مقنعة في العناصر الغذائية أو الفوائد الصحية بين الأطعمة العضوية والتقليدية.
وكان الاختلاف الرئيسي هو أن الأغذية العضوية تحتوي على عدد أقل من المبيدات الحشرية. 
وقالت الدكتورة دينا إم برافاتا، كبيرة مؤلفي الدراسة، آنذاك: "لايوجد فرق كبير بين الأطعمة العضوية والتقليدية إذا كنت بالغًا وتتخذ قرارًا يعتمد فقط على صحتك".

مبيدات من مصادر طبيعية

ولا تزال الأغية العضوية تستخدم المبيدات الحشرية، ولكن وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فهي تقتصر في الغالب على المصادر الطبيعية، مثل النحاس والكبريت، في حين أن المنتجات التقليدية يمكن أن تستخدم المبيدات الحشرية الاصطناعية.
ومع ذلك، لازال المزارعون العضويون يواجهون قيودًا على الوصول إلى 25 مبيدًا اصطناعيًا، في حين يمكن للزراعة التقليدية استخدام أكثر من 900 مبيد.  
وقال الدكتور بالبيرج إن حظر المبيدات الحشرية الاصطناعية من الأطعمة العضوية ليس له أي فوائد صحية.
وأضاف: "إن الحظر العضوي على المواد الكيميائية الاصطناعية فشل أيضًا في تحسين سلامة الأغذية في الولايات المتحدة، نظرًا لأن استخدام المبيدات الحشرية أصبح الآن منظمًا بشكل كبير في الزراعة التقليدية (استخدام المبيدات الحشرية اليوم أقل بنسبة 82 بالمائة مما كان عليه في عام 1972)، ولأن المنتجات في محلات السوبر ماركت قد انخفضت". 
وتابع: "تم غسلها لإزالة جميع المخلفات الكيميائية التي قد تكون متبقية تقريبًا".

تحليل وزارة الزراعة الأمريكية

وأشار إلى تحليل وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2021 لبقايا المبيدات الحشرية في أكثر من 10000 عينة من الأغذية التقليدية. 
ووجدت أن أكثر من 99% من العينات تحتوي على بقايا كانت أقل بشكل آمن من المستويات التي تحددها وكالة حماية البيئة (EPA)، التي تمثل جزءًا من مائة جزء من التعرض. 
وقال الدكتور بالبيرج: "يستنتج علماء الأغذية في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، من هذه الدراسات الاستقصائية أن "الفوائد الهامشية لتقليل تعرض الإنسان للمبيدات الحشرية في النظام الغذائي من خلال زيادة استهلاك المنتجات العضوية تبدو غير ذات أهمية". 

 تربة لا تحتوي على مواد محظورة

ولكي تعتبر وزارة الزراعة الأمريكية هذه الأغذية عضوية، يجب أن تتم زراعتها في تربة لا تحتوي على أي من هذه المواد المحظورة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد.
وتتطلب لوائح اللحوم العضوية تربية الحيوانات في ظروف تلائم سلوكياتها الطبيعية - مثل الرعي في مرعى - تتغذى على مواد عضوية 100 بالمائة، وعدم إعطائها أي مضادات حيوية أو هرمونات.  
ومع ذلك، يعتقد حوالي 40% من الأمريكيين أن بعض الأطعمة التي يتناولونها على الأقل عضوية، وفقًا لبيانات مركز بيو للأبحاث. ويعتقد 68% أن الأغذية العضوية أكثر صحة من الأغذية المزروعة تقليديًا. 
قد يكون هذا بسبب ارتفاع أسعار الأغذية العضوية، فضلاً عن بعض الدراسات التي تشير إلى أنها يمكن أن تكون أكثر صحة.
وأشار الدكتور بالبيرج إلى أن الأمريكيين قد ينجذبون أكثر إلى الأغذية العضوية لأنهم يعتقدون أنها تدعم صغار المزارعين، ولكن هذا ليس هو الحال.

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