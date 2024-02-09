مفاجأة.. ما هى كمية الماء المناسبة في فصل الشتاء؟

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أكدت "زين السعودية" على أهمية تناول 3 أكواب وأكثر من الماء يوميا للمحافظة على رطوبة جسمك والعمل على حفظ توازن صحتك.





فوائد الماء للصحة؟



وظائف مهمة لتناول الماء يوميًا



خطورة نقص الماء في الجسم



ما مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص؟



التوصيات تشمل كل السوائل من الماء والمشروبات



الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك، ويشكل ما بين 50 %إلى 70% في المائة من وزن جسمك. ويحتاج الجسم إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة، وفقا لـ "مايو كلينك".ويحتاج كل خلية ونسيج وعضو في الجسم إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح. على سبيل المثال، يعمل الماء على:1ـ التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز2ـ الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية3ـ تليين المفاصل وتوسيدها4ـ حماية الأنسجة الحساسةيمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بالتعب.ما كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي السليم صحيًا البالغ الذي يعيش في مناخ معتدل؟ حددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة إلى أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا:15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساءوتشمل هذه التوصيات جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة. تأتي نسبة 20% تقريبًا من كمية السوائل اليومية عادةً من الطعام وتأتي النسبة الباقية من المشروبات.