مفاجأة.. ما هى كمية الماء المناسبة في فصل الشتاء؟

أ أ
أكدت "زين السعودية" على أهمية تناول 3 أكواب وأكثر من الماء
يوميا للمحافظة على رطوبة جسمك والعمل على حفظ توازن صحتك.
فوائد الماء للصحة؟الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك، ويشكل ما بين 50 %إلى 70% في
المائة من وزن جسمك. ويحتاج الجسم إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة، وفقا لـ
"مايو كلينك".
ويحتاج كل خلية ونسيج وعضو في الجسم إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح. على سبيل المثال، يعمل الماء على:
وظائف مهمة لتناول الماء يوميًا1ـ التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز
2ـ الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية
3ـ تليين المفاصل وتوسيدها
4ـ حماية الأنسجة الحساسة
خطورة نقص الماء في الجسميمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على
ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف
طاقتك ويجعلك تشعر بالتعب.
ما مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص؟ما كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي السليم صحيًا البالغ الذي
يعيش في مناخ معتدل؟ حددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات
المتحدة إلى أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا:
15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال
11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساء