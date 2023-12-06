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مفاجأة غير متوقعة حول فوائد الوحدة.. هذا ما قاله العلماء عنها!

الوحدة
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على غير المتوقع، أظهرت دراسة أن اختلاء الشخص بنفسه قد يقلل من التوتر الناجم عن ضغوط الحياة العصرية، ويمكن أن يساعد على الشعور بمزيد من الحرية.اضافة اعلان
وطلب الباحثون من 178 شخصًا الاحتفاظ بمذكرات لمدة ثلاثة أسابيع، وتتبع مقدار الساعات التي يقضونها كل يوم بمفردهم دون الاتصال وجهًا لوجه مع أشخاص آخرين، أو التحدث إليهم رقميًا، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.
وأظهرت النتائج، أنه كلما زاد الوقت الذي قضاه المشاركون بعيدًا عن الآخرين في يوم معين، كلما انخفض تصنيف مشاعر التوتر لديهم.

3 أسئلة حول العزلة

وطرح الباحثون، ثلاثة أسئلة على المشاركين، وهي: 
مدى شعورهم بالضغط للتصرف بطريقة معينة؟
مدى شعورهم بالحرية في أن يكونوا على طبيعتهم؟
مدى شعورهم بالسيطرة على ما يحدث خلال يومهم؟
ومن اللافت أنهم أجابوا على الأسئلة بشكل أكثر إيجابية كلما قضوا وقتًا أطول بمفردهم.
وفي حين يشعر الناس عمومًا بالوحدة أكثر في الأيام التي يقضون فيها وقتًا أطول من المعتاد بمفردهم، لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يقضون بانتظام قدرًا أكبر من الوقت بمفردهم.
لذلك يستنتج الباحثون، أن العزلة تكون مزعجة فقط إذا كان الشخص وحيدًا عندما لا يرغب في ذلك بشكل خاص، مما يعني أن العديد من الأشخاص يمكنهم قضاء ساعات في سعادة بمفردهم دون أي تأثير على صحتهم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

فوائد العزلة

وقالت البروفيسورة نيتا وينشتاين، قائدة الدراسة من جامعة ريدينج: "العزلة يمكن أن تكون مريحة للغاية، لأنك قائد نفسك. لا يوجد رئيس يريد إكمال مهمة ما، ولا توجد محادثات تأتي مع الضغط لتكون مسلية ومحبوبة".
وأضافت: "بالطبع أن التواجد مع أشخاص آخرين أمر مجزٍ للغاية، ولكنه قد يكون له أثر سلبي أيضًا، لذا فإن قدرًا معينًا من العزلة قد يساعد في تحقيق التوازن بين الوقت الذي نقضيه في التواصل الاجتماعي، وتعزيز الرفاهية".
وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة "ساينتفك ريبورت"، إلى معرفة ما إذا كانت هناك "نقطة تحول" - عدد معين من الساعات وحدها في اليوم مما قد يضر بالصحة.
ولكن لدهشتهم، لم يجد الباحثون شيئًا من هذا القبيل. 

مستوى التوتر لدى من يقضون الوقت بمفردهم

وسُئل المشاركون كل يوم عن مدى موافقتهم على جملة "اليوم أشعر بالتوتر"، وكان مستوى التوتر لديهم عمومًا أقل كلما قضوا وقتًا أطول بمفردهم.
وصنف المشاركون شعورهم بالوحدة في مرتبة أعلى، وصنفوا يومهم على أنه أقل جودة، إذا أمضوا وقتًا أطول بمفردهم. 
وتعرف الباحثون على ما إذا كان المشاركين قد اختاروا البقاء بمفردهم، وهو ما توصل إليه بناءً على مدى اتفاقهم مع العبارات المتعلقة بالاستمتاع بالعزلة وتقديرها، وإيجادها مهمة.
وعندما اختار المشاركون أن يكونوا بمفردهم، لم يعد مقدار العزلة يؤثر على استمتاعهم بيومهم، كما انخفضت مشاعر الوحدة كثيرًا.
والأشخاص الذين قضوا معظم الوقت بمفردهم لم يشعروا بنفس الشعور بالوحدة وانخفاض الرضا عن يومهم كما هو موضح في المتوسط في الدراسة.
يقول الباحثون: "هذه النتيجة تتناقض مع الصورة النمطية الشائعة التي تقول إن الأشخاص الذين يكونون بمفردهم في كثير من الأحيان هم "أشخاص وحيدون".
وخلص الباحثون إلى أن البقاء وحيدًا لا يبدو سيئًا للصحة إلا لفترة قصيرة، وعندما "يقضي الشخص قدرًا غير عادي وأكبر من وقته في عزلة عما هو طبيعي بالنسبة له".

 

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