مفاجأة علمية.. السهر يقاوم الاكتئاب ويُحسّن المزاج

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توصلت دراسة جديدة إلى أن السهر طوال الليل قد يؤدي إلى عكس الاكتئاب لعدة أيام.

في بعض الأحيان، وعلى الرغم من الإرهاق الذي يصيب الجسم، يشعر الدماغ بسعادة غامرة وجنون، الأمر الذي يرجعه الخبراء إلى مادة الدوبامين الكيميائية في الدماغ، والتي تلعب دورًا في المتعة والمكافأة. اضافة اعلان

ووفقا للباحثين، فإن تأثير الحرمان من النوم ليلاً يشبه مضادات الاكتئاب القوية التي تحافظ على الحالة المزاجية لعدة أيام.





تحفيز الحرمان الخفيف والحاد من النوم



الآثار الضارة للحرمان من النوم



تحذير من السهر طوال الليل



خلايا الدوبامين العصبية



وخلال الدراسة، تم تحفيز الحرمان الخفيف والحاد من النوم لدى الفئران قبل تحليل سلوكها ونشاط الدماغ.ولم يقتصر الأمر على زيادة إطلاق الدوبامين خلال فترة فقدان النوم الحاد فحسب، بل تم أيضًا تعزيز اللدونة التشابكية (قدرة الخلايا العصبية على تعديل اتصالاتها) - مما يؤدي إلى إعادة توصيل الدماغ بالمعنى الحرفي للكلمة للحفاظ على الحالة المزاجية المبهجة للأيام القليلة التالية.ويمكن أن تساعد النتائج التي توصل إليها علماء الأحياء العصبية في جامعة نورث وسترن، العلماء على فهم أفضل لكيفية تغير الحالة المزاجية بشكل طبيعي.كما يمكن أن تؤدي أيضًا إلى فهم أكثر اكتمالًا لكيفية عمل مضادات الاكتئاب سريعة المفعول، مثل الكيتامين، ومساعدة الباحثين على تحديد أهداف غير معروفة سابقًا للأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب.وقالت المؤلفة البروفيسورة يفجينيا كوزوروفيتسكي: "لقد تمت دراسة فقدان النوم المزمن جيدًا، وتم توثيق آثاره الضارة بشكل موحد على نطاق واسع".واستدركت: "لكن فقدان النوم لفترة وجيزة - مثل ما يعادل قيام الطالب بالسهر طوال الليل قبل الامتحان - أمر أقل فهمًا"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".وتابعت: "لقد وجدنا أن قلة النوم تؤدي إلى تأثير قوي مضاد للاكتئاب وتعيد توصيل الدماغ. هذا تذكير مهم لكيفية أن أنشطتنا غير الرسمية، مثل ليلة بلا نوم، يمكن أن تغير الدماغ بشكل أساسي في أقل من بضع ساعات".لكن الباحثين حذروا من البدء في السهر طوال الليل من أجل تحسين المزاج.وقال البروفيسور كوزوروفيتسكي: "إن التأثير المضاد للاكتئاب عابر، ونحن نعلم أهمية النوم الجيد أثناء الليل".وأضاف: "أود أن أقول إنه من الأفضل أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو تذهب في نزهة لطيفة. هذه المعرفة الجديدة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بمطابقة الشخص مع مضاد الاكتئاب المناسب".ووجد الباحثون أنه بعد ليلة بلا نوم، تحول سلوك الفئران لتصبح أكثر عدوانية ولديها فرط نشاط وفرط جنسي، مقارنة بالحيوانات التي شهدت نومًا نموذجيًا في الليل.وتم قياس نشاط خلايا الدوبامين العصبية، المسؤولة عن استجابة الدماغ للمكافأة، ووجد الباحثون أن النشاط كان أعلى في الحيوانات خلال فترة فقدان النوم القصيرة.واكتشفوا أيضًا أن التأثير المضاد للاكتئاب استمر، إلا في حال إسكات تفاعلات الدوبامين في قشرة الفص الجبهي – الجزء الأمامي من الدماغ.وقال البروفيسور كوزوروفيتسكي: "هذا يعني أن قشرة الفص الجبهي هي منطقة ذات صلة سريريًا عند البحث عن أهداف علاجية. لكنه يعزز أيضًا الفكرة التي تم بناؤها في هذا المجال مؤخرًا، وهي أن الخلايا العصبية الدوبامين تلعب أدوارًا مهمة جدًا ولكنها مختلفة جدًا في الدماغ".وأضاف: "أنها ليست مجرد مجموعة سكانية متجانسة تتنبأ ببساطة بالمكافآت".ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيورون"، أن معظم السلوكيات، مثل فرط النشاط وزيادة النشاط الجنسي، اختفت في غضون ساعات قليلة بعد فقدان النوم الحاد، لكن التأثير المضاد للاكتئاب استمر لبضعة أيام.