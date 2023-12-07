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مفاجأة طبية.. هرمونات السعادة وراء زيادة الوزن.."تفتح الشهية"

هرمون السعادة
هرمون السعادة يسبب زيادة الوزن
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عندما تقع في الحب للمرة الأولى، يخضع دماغك لتحول كيميائي ويطلق ناقلات عصبية مثل الدوبامين والأوكسيتوسين مما يخلق مشاعر السعادة والارتباط.اضافة اعلان

الدخول في منطقة مريحة تفقدك الحفاظ على وزنك

وتبدأ هذه المواد الكيميائية في التلاشي مع مرور الوقت ويدخل الأشخاص في منطقة مريحة في علاقاتهم، وهو ما قد يجعلك تتجاهل أمر الحفاظ على وزنك وعدم مراقبة ما تتناوله فى طعام.

الراحة في العلاقات تعمل على زيادة الوزن

وأوضحت استشاري التغذية الاكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة الدكتورة مفيدة الشلقانى ، أنه عندما تكون هناك راحة في العلاقات قد تعمل على زيادة الوزن، بسبب الانشغال طوال الوقت مع شريك حياتك.
حيث تعمل هرمونات السعادة على جعلك تشعر بالجوع المستمر، وهو ما قد يدفعك لتناول الكثير من الطعام دون أن تدرى، وفقا لـ "اليوم السابع".

خطر الوقوع في علاقات سامة

وأضافت استشارى التغذية، أنه فى المقابل فإن الوقوع في علاقة سامة، قد يؤدي إلى تجاهل الاعتناء بنفسك بسبب الشعور المستمر بالحزن أو الغضب.

نصائح للمحافظة على الوزن بطريقة صحيحة

ويمكن اتباع عدد من النصائح للحفاظ على وزنك بطريقة صحية من خلال الالتزام بممارسة الرياضة أبسطها المشى 30 دقيقة يوميا.
إضافة إلى مراقبة نوعيات طعامك واختيار الأطعمة الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة، واتخاذ خيارات واعية للحفاظ على نمط حياة صحي.

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