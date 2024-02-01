مفاجأة طبية حول البيض والكوليسترول تجعلك تعيد النظر في معلوماتك

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تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة ما يقرب من 20 مليون شخص كل عام.

أحد الأسباب الرئيسة لأمراض القلب هو تراكم المواد الدهنية في الشرايين، مما يمنع أو يقطع تدفق الدم. اضافة اعلان

ومع مرور الوقت، يمكن أن تصبح جدران الشرايين سميكة مع هذه الترسبات، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين.

وهناك العديد من العوامل التي تسهم في الإصابة بتصلب الشرايين، بما فيها التدخين وشرب الكحول وارتفاع ضغط الدم.





ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم



تناول البيض والكوليسترول



بيضة واحدة يوميًا



علاوة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتي غالبًا ما ترتبط بالنظام الغذائي، حيث تعد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أحد الأسباب الرئيسة.ومن بين تلك الأطعمة التي ارتبطت بالمخاوف من تأثيرها المحتمل على الكوليسترول، البيض، والذي توصي بعض الهيئات الصحية والخبراء بتقليل تناوله لهذا السبب بالذات.لكن جاك ولفسون، طبيب القلب والذي يطلق عليه لقب "طبيب القلب الطبيعي"، حث الناس على عدم القلق تجاه هذا الأمر.وطلب في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، تضمين البيض في نظامهم الغذائي.واعتبر طلب تجنب البيض "خطأ كبيرًا، كبيرًا، كبيرًا. يعتبر البيض بمثابة شرنقة لصغار الدجاج، ومثل الفيتامينات المتعددة، يعتبر البيض صحيًا بشكل استثنائي. لا تقلق بشأن الكوليسترول الموجود في البيض"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وقالت اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، فيكتوريا تايلور"في الماضي، كان يُعتقد أنه يجب على الناس الحد من عدد البيض الذي يتناولونه إلى ثلاث إلى أربع بيضات في الأسبوع لأنها تحتوي على الكوليسترول. صفار البيض هو الذي يحتوي على الكوليسترول".وتابعت: "ومع ذلك، فإن المفاهيم الخاطئة حول البيض والكوليسترول تنبع إلى حد كبير من استنتاجات غير صحيحة مستمدة من الأبحاث المبكرة بأن الكوليسترول الغذائي أسهم في رفع مستويات الكوليسترول في الدم".وأوضحت أن البيض منخفض في الدهون المشبعة.وأضافت: "أظهرت الأبحاث الحديثة أيضًا أن الاستهلاك المعتدل للبيض - ما يصل إلى بيضة واحدة يوميًا - لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأفراد الأصحاء ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي".وبينت أنه "على هذا النحو، منذ عام 2000 تقريبًا، غيرت المنظمات الصحية الكبرى في العالم والمملكة المتحدة، بما في ذلك نحن ووزارة الصحة، نصائحها بشأن البيض، ولا يوجد الآن حد موصى به لعدد البيض الذي يجب أن يأكله الناس، طالما أنك تأكل مجموعة متنوعة من البيض".وتوصي مؤسسة "مايو كلينك" الطبية بالولايات المتحدة، أيضًا بتناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيًا.ومع ذلك، حذرت فيكتوريا من أن الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليستيرول الدم العائلي (ارتفاع نسبة الكوليسترول الموروثة)، بألا يتناولوا أكثر من ثلاث أو أربع بيضات في الأسبوع.ونصحت أيضًا "بالانتباه" إلى كيفية طهي البيض وما يتم تقديمه معه، لأن هذه الإضافات قد تكون خطرة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.