مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا

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بعد أربع سنوات من تفشي جائحة كوفيد - 19، لازال العالم يئن تحت وطأة الفيروس الذي تسبب في وفاة وإصابة الملايين حول العالم. اضافة اعلان

لكن الصادم حقًا هو قدرة الفيروس على التحور إلى حد أن اللقاحات التي ابتكرها العلماء أصبحت عاجزة تمامًا عن وضع حد لهذا الكابوس.





فيروس كورونا.. مرض موسمي



متحور JN.1



آخر المفاجآت كشفها مدير معهد بحوث الأوبئة الروسي فاسيلي أكيمكين الذي قال إن فيروس كورونا تحور وأصبح مرضًا موسميًا، ولم يعد يهدد حياة جميع من يصابون به، وفق موقع "روسيا اليوم".وأضاف أكيمكين: "نحن لا نخفف من الإجراءات والقيود للسيطرة على هذا المرض وتشير المعطيات إلى أن الفيروس أصبح مرضًا موسمياً ولم يعد يتطلب فرض قيود صارمة".وأضح أن الفيروس تحور ولم يعد يسبب عددًا كبيرًا من الوفيات، كما في عام 2020.وقبل أسابيع، وصفت منظمة الصحة العالمية، متحور JN.1، أحدث متحور لـ كوفيد -19 بأنه "متحور مثير للاهتمام" بسبب "سرعة انتشاره".ويرتبط JN.1 ارتباطًا وثيقًا بـ BA.2.86، وهو من سلالة "أوميكرون" الذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في الصيف الماضي.وهما متطابقان تقريبًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، باستثناء اختلاف واحد في بروتيناتهما الشوكية - جزء الفيروس الذي يسمح له بغزو الخلايا البشرية.وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن JN.1 إما أنه أكثر عدوى أو أفضل في تجاوز الدفاعات المناعية لأجسامنا من المتحورات السابقة للفيروس.ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل على أنه يسبب أعراضًا أكثر خطورة من السلالات الفيروسية الأخرى، على الرغم من أنه قد يسبب زيادة في انتقال العدوى، بحسب قولها.