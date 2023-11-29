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مفاجأة صادمة عن "أنفلونزا الرجال".. تعرف على السر

الأنفلونزا الموسمية
الأنفلونزا تصيب الرجال أكثر من النساء
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قالت جينا هوب، اختصاصية التغذية والصحة البشرية، إن أنفلونزا الرجال حقيقية، مشيرة إلى أن الرجال يعانون عندما يمرضون أكثر بكثير من النساء.اضافة اعلان
وعزت ذلك إلى أن هناك أدلة على أن جهاز المناعة الأنثوي "أقوى من الذكور" بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

أنفلونزا الرجال حقيقية

وقالت هوب لصحيفة "ديلي ستار": "يؤلمني أن أقول هذا ولكن أنفلونزا الرجال حقيقية. فالرجال يعانون بالفعل أكثر بكثير من النساء عندما يمرضون".
وأضافت: "عندما ننظر إلى الأدلة نجد أن جهاز المناعة الأنثوي أقوى في الواقع من جهاز المناعة الذكري. يمكن أن تؤدي المستويات الأعلى من هرمون الاستروجين والبروجستيرون (والتي تمتلكها النساء أكثر) إلى زيادة كفاءة خلايانا المناعية".
وتابعت : "نحن نعلم أن هرمون التستوستيرون يلعب دورًا في قمع جهاز المناعة. لذا، لا يقتصر الأمر على أن الرجال لديهم كمية أكبر من الهرمون الذي يثبط المناعة، بل لديهم كمية أقل من الهرمونين (الاستروجين والبروجستيرون) الذي يدعمها".
وأشارت إلى أنه لهذا يشعر الرجال بتأثير نزلات البرد والأنفلونزا أكثر من النساء. ويشمل ذلك أعراضًا مثل الصداع والتهاب الحلق وألم الأطراف.

هرمون الاستروجين

ووجدت دراسة أجراها علماء بجامعة هافارد الأمريكية، أن الرجال كانوا في وضع غير صحي مقارنة بالنساء بسبب افتقارهم إلى هرمون الاستروجين الذي يعزز المناعة. 
وأعطى الباحثون الفئران من الذكور والإناث جرعات من هرمون الاستروجين، مما أدى إلى شفائها من الالتهاب الرئوي الجرثومي عن طريق تنشيط إنزيم يسمى سينسيز أكسيد النيتريك.
وحين تمت إزالة الجين المسؤول عن إنتاج هذا الإنزيم فقدت الكائنات مقاومتها للعدوى.
وعند تطبيق التجربة على البشر، فإن هذا يفسر لماذا يصاب الرجال بالفيروسات بسهولة أكبر من النساء. كما أنهم يشعرون بآثار الأمراض أكثر.
وفقًا لدراسة نشرتها للمجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فإن هناك أدلة على أن الرجال الذين ظهرت عليهم أعراض عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية لديهم استجابة مناعية أضعف استمرت لفترة أطول وكانت أكثر حدة من النساء.

نصائح تهمك

وينصح الخبراء بتناول الأطعمة الصحيحة خلال أشهر الشتاء، وتشمل الأطعمة المليئة بالفيتامينات المعززة للمناعة التوت الأزرق، والجرجير، واللفت، والشمندر، والثوم، والزنجبيل، وجميعها ذات مذاق لذيذ ومتعددة الاستخدامات. 
كما نصحوا بالحصول على لقاح الأنفلونزا، للوقاية من الأنفلونزا خلال الأشهر المقبلة.
وكما تتضمن الأساليب الأخرى لمكافحة "أنفلونزا الرجال" الحصول على نوم جيد أثناء الليل للحفاظ على صحة الجهاز المناعي. 
ويساعد النوم على تنظيم الهرمونات ويحافظ على وظيفة مناعية صحية.
كما ينصح أيضًا "ممارسة الرياضة لزيادة تدفق الدم" والذي "يؤدي بدوره إلى تقوية جهاز المناعة،" واستخدام معقم اليدين المضاد لفيروس كورونا بعد لمس أشياء مثل مقابض الأبواب في الأماكن العامة.

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