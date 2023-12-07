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مفاجأة صادمة حول انعكاسات الرياضة على عمر الإنسان

رياضة المشي
النتائج تكشف أضرار قلة وكثرة النشاط البدني
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على خلاف الشائع، كشفت دراسة جديدة عن نتائج غير سارة للمداومين على ممارسة التمارين الرياضية، فيما يتعلق بتأثيرات ذلك على طول العمر.اضافة اعلان
وأظهرت الدراسة التي أجراها علماء إسكندنافيون، واستمرت على على مدار 45 عامًا.أن كثرة الحركة يمكن أن تؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة في أجسامنا.

تأثير ممارسة الرياضة على حياة الإنسان 

وكانت دراسات عدة أظهرت في السابق أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل أكبر يعيشون حياة أطول وأكثر صحة .
لكن هذه المرة، وجد الباحثون في جامعة جيفاسكيلا أن النشاط البدني قد يكون مجرد جزء صغير من الصورة الأكبر، وفي بعض الحالات قد يكون له آثار صحية سلبية.
وحللت الدراسة، أكثر من 11 ألف توأم فنلندي من نفس الجنس بين عامي 1975 و2020.
وأبلغ المشاركون عن وقت وشدة نشاطهم البدني اليومي، وتم تصنيفهم إلى أربع مجموعات: 
مستقرون
نشطون بشكل معتدل
نشطون
نشطون للغاية.
ووجد الباحثون، أن أولئك الذين مارسوا أقل قدر من الرياضة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 20 في المئة من أولئك الذين كانوا نشطين بانتظام.
مع ذلك، عندما قاموا بتصفية عوامل نمط الحياة بما فيها التعليم ومؤشر كتلة الجسم والتدخين واستهلاك الكحول، انخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ.
فيما كانت المجموعة المستقرة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 7 في المئة فقط مقارنة بأفراد المجموعة النشطة مع "عدم تقديم فوائد إضافية" من خلال مستويات أعلى من التمارين الرياضية.

ممارسة الرياضة تسرّع الشيخوخة البيولوجية 

وأظهرت الدراسة أن الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل قليل أو أكثر من اللازم.
وبينت أن الأكثر نشاطًا بدنيًا كانوا "أكبر" بنحو 1.8 سنة من أولئك الذين مارسوا قدرًا أقل من النشاط البدني.
وخلص الباحثون إلى أن أولئك الذين يمارسون الرياضة قد لا يعيشون لفترة أطول بسبب تمارينهم، ولكن لأنهم يعيشون حياة أكثر صحة بشكل عام.
وفي حين لم يتضح مقدار الوقت الذي انخرط فيه أفراد كل مجموعة نشطة، توصي منظمة الصحة العالمية، البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عامًا بممارسة ما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني الهوائي متوسط الشدة أو 75-150 دقيقة من النشاط البدني القوي. النشاط البدني الهوائي في الأسبوع.

تشويه بعض تأثيرات التمارين الرياضية

وقال الدكتور جورج سافا، عالم أبحاث كبير في معهد كوادرام، وهو مركز أبحاث الغذاء والصحة في نورويتش بإنجلترا، لصحيفة "التايمز" اللندنية، إن التركيز على التوائم أعطى الدراسة الفنلندية "تصميمًا بحثيًا قويًا".
غير أنه حذر من أن تصفية الباحثين لمؤشر كتلة الجسم، والتي يمكن تغييرها عن طريق النشاط البدني، ربما تكون قد شوهت بعض تأثيرات التمارين الرياضية.
يشار إلى أنه لم تتم بعد مراجعة الدراسة، ولكنها فازت مؤخرًا بجائزة الطب الرياضي الوطنية في فنلند.

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