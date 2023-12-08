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مفاجأة صادمة بشأن الفيروس الغامض في الصين.. مقاوم لجميع الأدوية

فيروس الكورونا متحورات
فيروس كورونا كانت بداية انتشاره من الصين
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حذر طبيب بارز من أن فيروسًا غامضًا جديدًا يشبه الالتهاب الرئوي ينتشر في جميع أنحاء الصين وأوروبا مقاوم لجميع الأدوية المعروفة.اضافة اعلان
وشهدت الصين خلال الأسابيع الأخيرة، انتشار مرض غامض عبارة عن التهاب رئوي مجهول تسبب في دخول عدد ضخم من الأطفال للمستشفيات، وبخاصة في المناطق الشمالية، مما أثار مخاوف من احتمالية تفشي وباء عالمي جديد.
وحذر البروفيسور الفخري في أمراض الرئة لدى الأطفال، يوانيس تساناكاس، من جامعة ثيساليا في اليونان، من أنه "للأسف ثبت أن الميكوبلازما تتمتع بمقاومة تصل إلى 90% للأدوية المتاحة"، وفق تصريحه إلى صحيفة "جريك سيتي تايمز".

الميكوبلازما الرئوية

والعدوى البكتيرية الشائعة بين أطفال الصين تسمى الميكوبلازما الرئوية حيث بدأت بالانتشار منذ شهر مايو الماضي حتى وصلت ذروتها خلال هذه الأيام.
وتكتظ مستشفيات بكين بالمرضى بعد الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.
وأوضح الدكتور نيكوس تزاناكيس من جامعة كريت، سبب ارتفاع الفيروس الغامض فجأة بعد أن ظهر على ما يبدو من العدم على وجه التحديد عند الأطفال.
وحذر من أن "جهازهم المناعي لم يكن مستعدًا، وهو ما انعكس على الفور في العودة إلى الحياة الطبيعية التي تأخرت لمدة عام.
وتابع: "من المتوقع للوهلة الأولى أن هذا الوضع نشأ أيضًا في الصين، حيث ستواجه في الشتاء الأول دون إجراءات زيادة في أمراض الجهاز التنفسي. وربما تم تأكيد نظرية الفجوة المناعية لدى الأطفال. وبناء على ما تم الإعلان عنه، اهتمامنا يتعلق بالميكوبلازما".

8 أعراض يجب الانتباه إليها

وفي السابق، كان يُعتقد أن ثلاثة أعراض فقط هي المفتاح لتحديد الفيروس. لكن هانا باتيل، خبيرة الطب الشرعي كشفت لصحيفة "ديلي ستار"، عن ثمانية أعراض يجب الانتباه إليها:
ارتفاع شديد في درجة الحرارة 
التعرق والرعشة
ضربات قلب سريعة
ألم حاد في الصدر
أنفاس سريعة وضحلة
ضيق التنفس أثناء الراحة
سعال جاف وسرعة الانفعال
الهذيان أو الارتباك
والالتهاب الغامض يصيب الرئتين، وعادة ما يكون سببه عدوى، ويتحسن معظم الأشخاص خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
لكن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة معرضون لخطر الإصابة بمرض خطير وقد يحتاجون إلى علاج" في المستشفى.

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