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مفاجأة.. شرب اللبن مع السمك لا يسبب التسمم (فيديو)

الاسماك
الأسماك تشتهر بقيمتها الغذائية
أ أ

كشف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية، المهندس إبراهيم الزهراني، حقيقة ما يتردد عن أن شرب اللبن مع السمك يسبب تسممًا.اضافة اعلان
وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية":: "نحن نعرف منذ الصغرب أن تناول الحليب مع الأسماك يسبب تسممًا"، لكنه بين أن "هذه الشائعة خاطئة تماما وغير صحيحة".

سبب انتشار الفكرة الخاطئة

وأضاف: "السبب وراء انتشار هذه الفكرة هو أنه قبل 50 سنة لم يكن هناك وسائل حفظ إلا من خلال التجفيف، والأسماك والألبان منتجات سريعة الفساد".
وتابع: "يبدو أن هناك أحد الأشخاص تناول سمكًا تم تجفيفه في الشمس لمدة ساعة أو اثنين وقد تكون تكونت البكتيريا به ا ثم تناول بعدها لبنًا أو زبادي وتعرض لتلبك معوي أو تسمم، لذا تم الربط بأن تناول السمك مع الحليب يسبب تسممًا،ـ وهذه العادة غير صحيحة على لإطلاق".

شوربة السي فود

ودلل على عدم صحة هذا الربط بأن أشهر شربها وهي شوربة "السي فود"، تدخل الكريمة في عملية طهيها، وكذا الكابورية التي تؤكل بالأجبان.



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