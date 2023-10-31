مفاجأة.. شرب اللبن مع السمك لا يسبب التسمم (فيديو)

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كشف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية، المهندس إبراهيم الزهراني، حقيقة ما يتردد عن أن شرب اللبن مع السمك يسبب تسممًا. اضافة اعلان

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية":: "نحن نعرف منذ الصغرب أن تناول الحليب مع الأسماك يسبب تسممًا"، لكنه بين أن "هذه الشائعة خاطئة تماما وغير صحيحة".





سبب انتشار الفكرة الخاطئة



شوربة السي فود







مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية م. إبراهيم الزهراني: الإشاعة نشرت قبل 50 سنة بسبب عدم وجود وسيلة لحفظ النعمة pic.twitter.com/TCpu9vdleK فيديو | "شرب اللبن مع السمك لا يسبب تسمم".. إشاعةمدير الاستزراع المائي للثروة السمكية م. إبراهيم الزهراني: الإشاعة نشرت قبل 50 سنة بسبب عدم وجود وسيلة لحفظ النعمة #برنامج_اليوم October 31, 2023

وأضاف: "السبب وراء انتشار هذه الفكرة هو أنه قبل 50 سنة لم يكن هناك وسائل حفظ إلا من خلال التجفيف، والأسماك والألبان منتجات سريعة الفساد".وتابع: "يبدو أن هناك أحد الأشخاص تناول سمكًا تم تجفيفه في الشمس لمدة ساعة أو اثنين وقد تكون تكونت البكتيريا به ا ثم تناول بعدها لبنًا أو زبادي وتعرض لتلبك معوي أو تسمم، لذا تم الربط بأن تناول السمك مع الحليب يسبب تسممًا،ـ وهذه العادة غير صحيحة على لإطلاق".ودلل على عدم صحة هذا الربط بأن أشهر شربها وهي شوربة "السي فود"، تدخل الكريمة في عملية طهيها، وكذا الكابورية التي تؤكل بالأجبان.