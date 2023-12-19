مفاجأة.. زيادة الوزن تقلل الوفاة بين هؤلاء الأشخاص

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كشف خبراء عن أن زيادة الوزن قد تكون مفيدة للأشخاص البالغين من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وأوصى تقرير صادر عن جمعية التغذية البريطانية، نُشر في نوفمبر واستنادًا إلى مراجعة دراسات أجرتها جامعة بليموث، بأنه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من زيادة طفيفة في الوزن، فإن "فقدان الوزن قد لا يؤدي في الواقع إلى تحسين صحتك". اضافة اعلان





مؤشر كتلة الجسم المثالي لكبار السن



مخاطر فقدان الوزن لكبار السن



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ووفقًا لتحليل عام 2021 الذي أجراه باحثو بليموث، فإنه بالنسبة للأشخاص في سنواتهم الأكبر، فإن مؤشر كتلة الجسم المثالي يتراوح بين 25 إلى 29.9، مقارنة بالنصيحة المعتادة لمؤشر كتلة الجسم الصحي بين 18.5 و25.وأشار الباحثون في مراجعتهم إلى أن مؤشر كتلة الجسم الزائد الوزن "لايرتبط بنتائج الوفيات السلبية لدى كبار السن. في الواقع، ترتبط زيادة الوزن بانخفاض معدل الوفيات في جميع الفئات العمرية، وهذا الارتباط واضح بشكل خاص لدى كبار السن".وكشف أليسون سميث، من جمعية التغذية، لمجلة نيوساينتست، أن أحد أسباب استفادة كبار السن من الوزن الزائد هو أن الجسم يخزن الطاقة في الدهون، والتي يمكن استخدامها عندما يمرض الناس ولايتمعون بشهية كبيرة.وقال سميث: "فترات اعتلال الصحة تزداد مع تقدمك في السن. من خلال تشجيع كبار السن على إنقاص الوزن، فإنك تقريبًا تجعلهم أقل مرونة".ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن، بالإضافة إلى التخلص من الأنسجة الدهنية أيضًا إلى انخفاض في العضلات، مما قد يزيد من تعرض الناس للأمراض.وقالت ماري هيكسون، أستاذة علم التغذية بجامعة بليموث، والمؤلفة المشاركة لمراجعة 2021، إن هناك مشكلة ثالثة تنبع من حقيقة أنه عند اتباع نظام غذائي، يمكن أن يشعر الناس بالتعب ولا يمارسون نشاطًا بدنيًا. وهذا يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشكلة الخطيرة المحتملة المتمثلة في فقدان العضلات.وأضافت: "من الأفضل أن تحافظ على لياقتك البدنية ولا تقلق كثيرًا بشأن الوزن الزائد بدلاً من الوصول إلى هذا الهدف التعسفي المتمثل في أن يكون مؤشر كتلة الجسم 25".