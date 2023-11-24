مفاجأة حول رقم 3.. 5 أطعمة تحمي من الإصابة بمرض السكري

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مثل غيره من أمراض قد يؤدي إدخال تعديل على النظام الغذائي عن طريق اختيار أطعمة معينة، وتجنب أطعمة أخرى إلى تجنب مرض السكري، وفقًا للدراسات. اضافة اعلان

يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز. إلا أنه يمكن لبعض الأطعمة الرخيصة أن تساعد في تقليل المخاطر.





العنب



الأرز البني



الفلفل الحار



الحمص



الزبادي



ما هي الأطعمة التي يجب عليك تجنبها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري؟



أظهرت دراسة أن تناول العنب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 10%.وتعد زيادة كمية العنب التي تتناولها إحدى الطرق لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والحماية منها بالولايات المتحدة.وتتبعت دراستهم، التي نشرت في المجلة الكورية لطب الأسرة ، عادات الأكل لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاما.ووجدوا أن تناول حصة واحدة من العنب أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، لكن تناول أي فاكهة يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 2%، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وقال هوجون يو، من مستشفى جامعة سيول الوطنية : "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى وجود ارتباطات بين استهلاك بعض الفواكه وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".وأضاف: "ارتبط تناول كميات أكبر من العنب بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في مجموعتنا. "لكن الكمية الإجمالية لاستهلاك الفاكهة لم تكن مرتبطة بانخفاض المخاطر".يرتبط أيضًا استبدال الكربوهيدرات النشوية بالحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.وقالت منظمة السكري في المملكة المتحدة: "إن تناول الخبز الأبيض والأرز الأبيض وحبوب الإفطار السكرية المعروفة باسم الكربوهيدرات المكررة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني"."لكن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل ودقيق القمح الكامل وخبز الحبوب الكاملة والشوفان ترتبط بانخفاض المخاطر"، وفق قولها.ووجدت إحدى الدراسات، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن تناول المزيد من الحبوب الكاملة الشائعة يقلل من المخاطر بشكل كبير.إذ أن تناول حصتين أو أكثر من الأرز البني أسبوعيًا يقلل من المخاطر بنسبة 12%، مقارنة بتناول حصة واحدة فقط في الشهر.ثبت أن مادة الكابسيسين، وهي المادة الكيميائية الموجودة في الفلفل الحار، تعمل على خفض مستويات السكر في الدم.وأظهرت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، أن المادة الكيميائية ساعدت على زيادة مستويات الأنسولين في الفئران المصابة بالسكري.وقال شيكي تشانج، من جامعة ساوثويست في تشونغتشينغ بالصين: "يظهر الفلفل الحار تأثيرات مضادة للسمنة، ومضادة للسرطان، ومضادة لمرض السكر، وتخفيف الألم والحكة على الحيوانات والبشر".وأضاف: "ترجع هذه التأثيرات إلى مادة الكابسيسين، وهو العنصر اللاذع الرئيسي والنشط بيولوجيًا في الفلفل".ويوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضًا بتناول المزيد من الخضروات غير النشوية مثل الفلفل العادي للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم.كما هو الحال مع الحبوب الكاملة، يمكن أن تساعد البقوليات مثل الحمص في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي.كما أن لها أيضًا فائدة إضافية تتمثل في كونها مليئة بالبروتين، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من فرص الإصابة بالسمنة - وهو عامل خطر رئيسي لمرض السكري.وجدت دراسة نشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا، الأغذية أن النساء اللواتي تناولن الحمص تؤاجع لديهن خطر نسبة السكر في الدم، بنسبة 36%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الخبز الأبيض.وقال الباحثون إنهم كانوا أقل جوعًا بعد الوجبة.وقال تسليم ظفر من جامعة الكويت: "إن استهلاك الحمص مفيد في التحكم في نسبة السكر في الدم وقد يساعد في إدارة وزن الجسم من خلال قمع الشهية واستهلاك الطاقة".الزبادي هو عنصر أساسي في وجبة الإفطار وتظهر الأبحاث أن أحد فوائده الصحية العديدة هو تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.وقالت منظمة السكري في المملكة المتحدة: "الزبادي والجبن من منتجات الألبان المخمرة، وقد تم ربطهما بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالألبان وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن كمية الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه ليست بنفس الأهمية.وأشارت إلى أن "الأهم من ذلك هو أن تختار خيارات غير محلاة مثل الزبادي الطبيعي العادي أو الزبادي اليوناني والحليب العادي".وأظهرت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة التغذية ، أن تناول 80 إلى 125 جرامًا من الزبادي يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 14%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا أي شيء.وقال سالاس سلفادو جوردي، من مركز بيري فيرجيلي للأبحاث الصحية في إسبانيا: "إن استهلاك الزبادي، في سياق نمط غذائي صحي، قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى البالغين الأصحاء وكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وفقًا لتحذير مراكز السيطرة على الأمراض والحماية منها، تشمل قائمة الأطعمة:الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الخفيفة المعبأة واللحوم المعلبة ورقائق البطاطس وألواح الجرانولا والحلويات والأطعمة السريعةالدهون المتحولة، الموجودة في أشياء مثل السمن والوجبات الخفيفة والمخبوزات المعبأة والعديد من الأطعمة المقليةالمشروبات السكرية مثل عصير الفواكه والمشروبات الرياضية والصوداالكحول