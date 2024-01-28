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مفاجأة.. تناول لقاح كورونا أثناء الحمل يحمي الرضع من هذا المرض

الرضع
لقاح كورونا يحمي الرضع من ضيق التنفس
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توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء الحوامل اللواتي أصبت بكورونا أثناء حملهن دون حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من ضائقة تنفسية.اضافة اعلان

لقاح كورونا يحمي الرضع من ضيق التنفس

ووجدت النتائج، أن احتمالات الإصابة بضائقة تنفسية كانت أكبر بـ3 مرات لدى الأطفال الذين ولدوا لأمهات لم يتم تطعيمهن مقارنة باللواتي حصلن على اللقاح، وفقا لشبكة "أيه بي سي نيوز".
وتوصل باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن التعرض لكورونا في الرحم "قد ينشط سلسلة التهابية" بالشعب الهوائية لدى الأطفال حديثي الولادة، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

خطر عدم التطعيم من فيروس كورونا على الرضع

وأوضحت أستاذة طب الأطفال في قسم الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا، كارين نيلسن، لقد وجدنا معدلات عالية بشكل غير عادي من ضيق التنفس لدى الأطفال المولودين لأم مصابة بالكورونا أثناء الحمل.
وأضافت : لم يتم تطعيم الأمهات قبل الإصابة بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن التطعيم يحمي الأطفال حديثي الولادة من هذه المضاعفات".

شملت الدراسة 221 امرأة حامل لم يحصلن على التطعيم

وشملت الدراسة الجديدة 221 امرأة حامل، بما في ذلك 151 لم يحصلن على التطعيم قبل إصابتهن بكوفيد-19.
وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن النساء الحوامل اللواتي أصبن بكوفيد-19 معرضن بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض خطير يؤدي إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة أو استخدام جهاز التنفس الصناعي.

لقاح كورونا يحمي الأم من الفيروس والطفل من ضيق التنفس

وقال مؤلفو الدراسة الجديدة: تظهر نتائجنا أن تطعيم الأمهات ضد كوفيد-19 لا يحمي من شدة مرض الأمهات فحسب، بل يقلل أيضا من احتمالية إصابة الأطفال حديثي الولادة بضائقة تنفسية.

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