الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة تحدث داخل جسم الأم بعد ولادة الجنين

WhatsApp Image 2023-09-26 at 1.34.57 AM
طفل مولود
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت دراسة حديثة أن الأمهات يحتفظن بخلايا أطفالهن في أجسادهن بعد الولادة، الأمر الذي قد يساعد على الحمل مرة أخرى في المستقبل.

دراسة حديثة:

اضافة اعلان

ووفقاً لصحيفة  "التلغراف" البريطانية، فقد أجريت الدراسة على عدد من الفئران الحوامل التي تمت متابعتها بعد الولادة وإجراء فحوصات لخلاياها.

ووجد الباحثون أن الخلايا الجنينية تناثرت في جميع أنحاء جسم الأم بعد الولادة، وبقيت في مناطق مثل القلب والرحم والأنسجة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور سينغ واي، من مستشفى "سينسيناتي" للأطفال: "نحن نعتقد أن خلايا الطفل تبقى في أمه كشكل من أشكال (التطعيم) الذي يساعد جسدها على الترحيب بحمل مستقبلي من نفس الأب.

التلقيح الاصطناعي



أضاف: "بمعنى آخر، تهيئ خلايا الجنين الأول رحم الأم لاستقبال الجنين الثاني. هذا الأمر قد يفسر قدرة بعض الأزواج على إنجاب طفل ثانٍ بشكل طبيعي بعد إنجاب الأول من خلال التلقيح الاصطناعي".

وفي يونيو الماضي، وجدت جامعة "كوليدج لندن" أن واحدة من كل خمس نساء تحمل بشكل طبيعي بعد إنجاب طفل من خلال التلقيح الاصطناعي؛ إذ أشارت الدراسة إلى أن تقنيات الخصوبة قد تعزز الحمل الطبيعي.

اقرأ أيضا

أطعمة
5:00 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

10 أطعمة تساعد على زيادة تركيز طفلك في المدرسة

صدر وفخذ الدجاج
4:16 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

صدر الدجاح أم الفخذ.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ الإجابة بالتفصيل

ولادة قيصرية
4:03 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أداة تكشف عن العلامات المبكرة لنزيف ما بعد الولادة

1مشروبات الطاقة
3:55 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

عواقب وخيمة.. هذا ما حدث لشاب تناول 12 مشروب طاقة بـ10دقائق

اقرأ أيضا

إذا كنت تعاني من نزلة برد.. هذه أفضل وضعية للنوم

لون وملمس عينيك يكشف عن مشاكل صحية.. تعرف على الأسباب

ابتكار تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لاستعادة الجلد التالف

مصاب واحد من كل 1000 بالمملكة.. فحوصات لوقاية طفلك من تأخر النمو والإعاقة

أعمى يعقوب واستعاذ منه النبي ﷺ.. مخاطر غير متوقعة للحزن لا تتجاهلها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تناول البيض 3:40 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أبرزها تقوية الذاكرة.. 6 فوائد صحية لتناول البيض يوميًا

اقرأ أيضا

الازمات القلبية
11:05 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

ابتكار اصطناعي للأبهر يمنح المريض الحياة 25 سنة إضافية

فايتامينات
10:51 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

نقص هذا الفيتامين يعرضك لخطر كسور العظام وأمراض الجهاز التنفسي

دراسات عن السمنة
9:39 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

دراسة جديدة.. العوامل المسببة للسمنة عند الرجال والنساء ليست واحدة

سرطان الرحم
9:06 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الإنجاب يقلل الخطر.. 7 أعراض لسرطان الرحم تتجاهلها معظم النساء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

فيديو
2:00 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه

الدفاع المدني بـ تبوك ينقذ شخصًا 0سقط من مرتفع جبلي
12:42 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الدفاع المدني ببيشة ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM
10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

كنيسة
10:31 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
9:57 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار باللون الأحمر على عسير .. "الوطني للأرصاد" يكشف التفاصيل

القات المخدر - جازان - المخدرات
9:24 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الباحة وعسير وجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة في ضربات أمنية جديدة