مفاجأة بشأن انقطاع الطمث.. أهم الأعراض وطرق العلاج

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لا يقتصر انقطاع الطمث على النساء فقط، بل يعاني منه كذلك الرجال، حيث يطلق عليه عادةً "انقطاع الطمث عند الذكور".

ويوصف ذلك بأنه "تغيرات هرمونية مرتبطة بالشيخوخة لدى الرجال"، وفقًا لمؤسسة الأبحاث الطبية "مايو كلينك". اضافة اعلان





هرمون التستوستيرون



العلاج ببدائل التستوستيرون



هؤلاء أكثر عرضة لانخفاض هرمون التستوستيرون



وذكرت أن "مستويات هرمون التستوستيرون تنخفض في المتوسط بحوالي 1 في المئة سنويًا بعد سن الأربعين".ومع استمرار التقدم في السن، قد تستمر هذه المستويات في الانخفاض، حيث أبلغ بعض الرجال عن انخفاض يصل إلى 50 في المئة بحلول سن 70 عامًا، مقارنة بمستويات الذروة.ويعاني حوالي 3 من كل 10 رجال في السبعينيات والثمانينيات من العمر من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وفقًا لجمعية المسالك البولية الأمريكية.في حين أن كل من الرجال والنساء يخضعون لتغييرات في مستويات هرمون التستوستيرون لديهم، فإن التغييرات تكون أكثر دقة بالنسبة للنساء.وعند الرجال، يمكن أن يسبب هذا التغير الهرموني أعراضًا مثل انخفاض الرغبة الجنسية، والتعب، وتغيرات المزاج، والهبات الساخنة، وعدم القدرة على الانتصاب، والعقم وانخفاض حجم العضلات.ويمكن فحص مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق فحص الدم، ولكن لا يتم إجراء الاختبارات عادة.وعلى الرغم من عدم وجود علاج محدد لهذه المشكلة لدى الذكور، إلا أن العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT) وتغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد الرجال على تجديد هرموناتهم.ويمكن استخدام حقن التستوستيرون، أو الجل أو الكريم الموضعي، أو الأدوية عن طريق الفم أو الرقع التي توضع على الجلد لزيادة مستويات الهرمون بشكل ثابت.وقد تساعد في تخفيف أعراض الرجال مثل زيادة الدافع الجنسي والتغلب على التعب.وأشار الخبراء أيضًا إلى أن بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد الرجال المسنين على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.ويحافظ نمط الحياة المتوازن الذي يتسم بالتمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي والنوم الجيد على مستويات صحية من هرمون التستوستيرون.وجدت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة "أوبيستي ريفيوز"، أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للمعاناة من انخفاض هرمون التستوستيرون، وفقدان الوزن يمكن أن يزيد من تلك المستويات.وفي حين أن انقطاع الطمث الذكري هو حالة طبيعية للشيخوخة، يحاول الخبراء والمرضى على حد سواء رفع مستوى الوعي.وقال جيد دايموند، المعالج النفسي ومؤلف كتاب "انقطاع الطمث لدى الرجال"، لصحيفة "نيويورك بوست" في عام 2000 : "أحد أعظم العوائق التي تمنع الرجال من الحديث عن انقطاع الطمث عند الذكور هو الخوف من أن يكونوا أقل من الرجولة".وأضاف: "يفضل العديد من الرجال الموت بدلاً من الاعتراف بأن انتصابهم (ليس كما كان عليه) أو أنهم كانوا يعانون من تقلبات مزاجية. إنهم يريدون أن يظهروا وكأنهم محصنون".