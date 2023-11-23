مفاجأة.. اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان تساعد على مكافحة السرطان

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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان.

يأتي ذلك على خلاف الشائع من أن اللحوم الحمراء يمكن تشكل عامل خطر للإصابة ببعض الأمراض، مثل سرطان الأمعاء. اضافة اعلان

واكتشف الباحثون، حمضًا دهنيًا موجودًا في بعض اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يساعد في حماية الجسم من السرطان.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر"، فإن حمض الترانس فاسينيك (TVA) - موجود في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان - ويحسن قدرة الخلايا المناعية على محاربة الأورام.





استجابة أفضل للعلاج المناعي



تفاصيل التجربة



طرق الوقاية من السرطان



وأظهرت النتائج، أن المرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من الحمض في دمائهم استجابوا بشكل أفضل للعلاج المناعي، مما يشير إلى إمكانية توظيفه كمكمل غذائي لاستكمال علاجات السرطان السريرية.وقال البروفيسور جينج تشين، من جامعة شيكاغو الأمريكية: "هناك العديد من الدراسات التي تحاول فك الارتباط بين النظام الغذائي وصحة الإنسان، ومن الصعب للغاية فهم الآليات الأساسية بسبب التنوع الكبير في الأطعمة التي يتناولها الناس".وأضاف: "ولكن إذا ركزنا فقط على العناصر الغذائية والأيضات المستمدة من الغذاء، فإننا نبدأ في رؤية كيفية تأثيرها على علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض".وأوضح أنه "من خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكنها تنشيط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز بالفعل المناعة المضادة للورم عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم".وتفصيلاً، درس فريق الباحثين، قاعدة بيانات تضم حوالي 700 جزيء معروف يأتي من الغذاء، وقاموا بتجميع مكتبة "مغذيات الدم" التي تتكون من 235 جزئيًا نشطًا بيولوجيًا مشتقًا من العناصر الغذائية.وفحصوا المركبات الموجودة فيها لقدرتها على التأثير على المناعة المضادة للورم. ومن خلال تقييم أفضل ستة مرشحين في كل من الخلايا البشرية والفأرية، توصلوا إلى أن حمض (TVA) كان هو الأفضل.ووجد الباحثون، أن إطعام الفئران نظامًا غذائيًا غنيًا بالحمض قلل بشكل كبير من إمكانات نمو الورم في سرطان الجلد وخلايا سرطان القولون، فضلاً عن تعزيز قدرة الجسم على اختراق الأورام.وحلل الباحثون عينات الدم من مرضى يخضعون للعلاج المناعي لسرطان الغدد الليمفاوية، واكتشفوا أن أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة من حمض (TVA) يميلون إلى الاستجابة للعلاج بشكل أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.وخلصت الدراسة إلى أن حمض TVA عزز قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم لدى المرضى.ومع ذلك، لا يعتقد الباحثون أن تناول اللحوم الحمراء بشكل مفرط هو الحل ويأملون في العثور على نتائج مماثلة في النباتات.وأضاف البروفيسور تشين: "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة حول الآثار الصحية الضارة لاستهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، لذلك لا ينبغي أن تؤخذ هذه الدراسة كذريعة لتناول المزيد من البرجر بالجبن والبيتزا".وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن طرق الوقاية من السرطان تشمل ما يلي:عدم التدخينالحفاظ على وزن صحيتناول نظام غذائي صحي متوازنوضع كريم الشمس أو تغطية الجسم أثناء التعرض للشمسالحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.كما نصحت بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتينات الصحية. في مقابل التقليل من اللحوم المصنعة والحمراء والأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.