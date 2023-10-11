مفاجأة.. البَيْضُ بريء من ارتفاع الكوليسترول

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لطالما ربط البعض بين تناول البيض، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو ما قد يدفع كثيرًا من الناس إلى الإحجام عن تناوله. اضافة اعلان





علاقة البيض بالكوليسترول



البَيْضُ بريء من إرتفاع الكلسترول!!



فالبيضة الواحدة تحتوي كلسترول لايتعدى 186 ملج وما يحتاجه الإنسان من الكلسترول يومياً في حدود 300 ملغ لذلك الحمية عن البيض لا تفرق كثيراً في مستوى الكلسترول الضار الا في من لديه ارتفاع بسيط في LDL. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 11, 2023

غير أن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب برأ البيض من مسؤولية البيض عن زيادة الكوليسترول الذي يزيد من محاطر التعرض للأزمات القلبية.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "فالبيضة الواحدة تحتوي (كوليسترول) لايتعدى 186 ملج وما يحتاجه الإنسان من (الكوليسترول) يوميًا في حدود 300 ملج لذلك الحمية عن البيض لا تفرق كثيراً في مستوى (الكولسترول) الضار الا في من لديه ارتفاع بسيط في LDL".