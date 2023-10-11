الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة.. البَيْضُ بريء من ارتفاع الكوليسترول

تناول البيض
لا علاقة للبيض بارتفاع الكوليسترول
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

لطالما ربط البعض بين تناول البيض، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو ما قد يدفع كثيرًا من الناس إلى الإحجام عن تناوله.  اضافة اعلان

علاقة البيض بالكوليسترول

غير أن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب برأ البيض من مسؤولية البيض عن زيادة الكوليسترول الذي يزيد من محاطر التعرض للأزمات القلبية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "فالبيضة الواحدة تحتوي (كوليسترول) لايتعدى 186 ملج وما يحتاجه الإنسان من (الكوليسترول) يوميًا في حدود 300 ملج لذلك الحمية عن البيض لا تفرق كثيراً في مستوى (الكولسترول) الضار الا في من لديه ارتفاع بسيط في LDL".

اقرأ أيضا

وزارة العدل
1:57 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"العدل" تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات

آلام النمو
10:44 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

متى تُشكّل "آلام النمو" خطرًا على الطفل؟.. علامات لا تتجاهلها

القهوة
10:27 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

النمر: خلط القهوة بمشروبات الطاقة يسبب الموت المفاجئ

زيت الزيتون
9:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تناول هذه الأطعمة.. تساعد على العيش لفترة أطول

اقرأ أيضا

أمل جديد.. علاج السرطان بالبكتيريا المدربة

3 أطعمة ومشروبات لا غنى عنها لمنع جلطات الدم

منها حرق الدهون ورفع المناعة.. 10 فوائد للرياضة الصباحية لخسارة الوزن

احذر منها.. 4 أعراض أولية تنذر بالسكتة القلبية قبل حدوثها بيوم

دراسة توضح العلاقة بين زيادة الضوء ليلاً والحالة النفسية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جلطة قلبية 3:32 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تحذير مهم: إيقاف الأسبرين بعد الدعامة يسبب جلطات القلب

عضلات - هرمونات 3:30 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تحذير طبي للشباب.. 4 مخاطر لاستخدام هرمونات تكوين العضلات

سم الثعبان 8:42 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لن تصدق استخداماته.. كيف يمكن لسم الأفعى والعنكبوت والتنين أن ينقذ حياتك؟

الانفلونزا 12:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أطباء يحذرون: نزلات البرد قد تسبب الجلطات الدموية

اقرأ أيضا

الجهاز الهضمي
12:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

استشاري يحذر من خطورة نزيف الجهاز الهضمي السفلي (فيديو)

الجوع
9:10 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشاري: 8 أسباب للشعور بالجوع المستمر.. السادس أخطرها

الالتهاب الرئوي
8:32 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الالتهاب الرئوي

الاستحمام
5:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

التهابات خطيرة.. طبيبة تحذر من إهمال 3 مناطق في الجسم عند الاستحمام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

czo1NzoiaHR0cDovL3d3dy5wcmVzc2JlZS5uZXQvaW1hZ2VzL25ld3MvMTAtMDktMjMtNjk3MjQ1MzYuanBnIjs=
1:57 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

اعرف نسبتك.. "الموارد البشرية" تكشف عن جدول استحقاق الضمان بعد الزيادة

مخالفات البلدية
1:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

غرامة حتى 1000 ريال.. 3 مخالفات تخص الأفراد في النظافة العامة

سيارة
12:54 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

وفاة مواطن وإصابة زوجته في هجوم غادر بالفلبين

حساب المواطن
12:56 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل زوجه المواطن تستحق دعم حساب المواطن؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:02 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

وقف معاش التأمينات للوريث في هذا الحالة!

الضمان الاجتماعي المطور
12:34 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بعد زيادة الحد الأدنى.. تعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي