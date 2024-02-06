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مفاجأة.. الأطعمة "المجمدة" أفضل من الطازجة في الحماية من الأمراض

الطماطم
الطماطم تحتوي على كثير من الفوائد
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كشف الدكتور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة والأستاذ في جامعة كينجز كوليدج لندن، عن أفضل طريقة للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في بعض الأطعمة الشعبية.اضافة اعلان
وقال عبر حسابه في تطبيق "إنستجرام": "كنت أعتقد دائمًا أن الطازج يعني الأفضل ولكني أدركت أن الأمر ليس كذلك. إن تجميد الأغذية وتعليبها ليس فقط أرخص وأكثر ملاءمة ويقلل من الهدر، ولكنه في بعض الحالات قد يكون أكثر صحة".

فوائد الطماطم

أحد الأمثلة على ذلك هو الطماطم، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض القاتلة مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب والسرطان.
ووفقًا لـ سبيكتور، تعد الطماطم "مصدرًا رئيسًا" للليكوبين - وهو شكل من أشكال الكاروتين "الذي تم ربطه بانخفاض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان"، وفقًا لـ"إكسبريس".
وقال: "من المثير للاهتمام أن كمية اللايكوبين في الطماطم المعلبة أكبر من نظيراتها الطازجة".
واستشهد بمراجعة علمية منشورة في مجلة سرطان البروستاتا وأمراض البروستاتا في عام 2018.
ووجد تحليل للدراسات التي شملت أكثر من 260 ألف مشارك، أن "ارتفاع إجمالي استهلاك الطماطم كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا".
وقال الباحثون إن هذا الارتباط يتعلق على وجه التحديد بـ"أطعمة الطماطم، والطماطم المطبوخة، والصلصات".
ومع ذلك، لم يتم العثور على أي من هذه الارتباطات بالنسبة للطماطم الخام.

تناول كميات كبيرة من اللايكوبين

وخلصت دراسة أخرى من عام 2019 إلى أن تناول كميات كبيرة من اللايكوبين أو تركيزه العالي في الدم يرتبط بانخفاض كبير في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (26 بالمئة)، والوفيات (37 بالمئة) وأمراض القلب والأوعية الدموية (14 بالمئة).
وحللت مراجعة منهجية أحدث نُشرت في عام 2022، 72 دراسة بشرية وحيوانية حول اللايكوبين.
ووجدت أن 70 في المئة من الدراسات أكدت "خصائص اللايكوبين المختلفة المضادة للسرطان".
وقال سبيكتور لمتابعيه إنه لا داعي لأن تكون "متعجرفًا" بالطعام، وذلك بسبب فوائد الطماطم المعلبة، بالإضافة إلى الأطعمة المجمدة الأخرى.

البازلاء والسبانخ المجمدة

وقال إن البازلاء المجمدة تحتفظ في الواقع بفيتامين سي أكثر من نظيراتها الطازجة.
وينصح أيضًا بتناول السبانخ المجمدة، لأنها يمكن أن تساعدك على امتصاص المزيد من الحديد مقارنة بالسبانخ الطازجة.
وأضاف: "لذا، إذا كنت تبحث عن طرق لدعم صحتك، فإن تخزين المجمدات قد يساعدك".

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