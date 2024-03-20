مفاجأة.. احذر الطهي على الغاز مضر بالصحة أكثر من عوادم السيارات 100 مرة

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حذرت دراسة جديدة، من خطورة الطهي على فرن الغاز، مؤكدة أنه مضر بالصحة أكثر من عوادم السيارات 100 مرة.





خطورة الطهي على الغاز على الصحة



الطهي على الغاز مضر بالصحة أكثر من عوادم السيارات 100 مرة



وحسب "الوطن"، فقد أثبتت الدراسة أن الطهي على فرن الغاز يمكن أن ينتج جزيئات أكثر خطورة بما يصل إلى 100 مرة من عادم السيارة.وفي التفاصيل، فقد توصل باحثون من جامعة بوردو إلى أن مواقد الغاز تطلق جزيئات متناهية الصغر تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.وبين فريق البحث، أن هذه الجزيئات النانوية هي صغيرة جدا لدرجة أنك لا يمكن رؤيتها، لافتًا إلى أن ملاحظة مثل هذه التركيزات العالية من الهباء الجوي العنقودي النانوي أثناء الطهي بالغاز، لا يمكننا تجاهل هذه الجزيئات بعد الآن.وأثبت الفريق، أنه يمكن أن تترسب هذه الجزيئات في الشعب الهوائية ومنطقة القصبة الهوائية في الرئتين أثناء تشغيل الموقد.ونصح الباحثون، بضرورة تشغيل مراوح سحب العادم أثناء الطهي، والتي يعتقدون أنها من المرجح أن تعيد توجيه الجزيئات بعيدًا عن الرئتين.