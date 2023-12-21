مع تزايد الإصابات به.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد JN.1

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صنفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الفرعي JN.1، الذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون على أنه "متحور محل الاهتمام" بسبب "انتشاره المتزايد بسرعة". اضافة اعلان

وظهر العديد من الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في العديد من دول العالم، من بينها الهند والصين وبريطانيا والولايات المتحدة.

وكانت بداية ظهور متحور JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا في نسبة الإصابات به وفق ما أظهرت عينات الاختبار بواسطة المختبرات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتجاوزت 20% خلال فترة الأسبوعين المنتهية في 9 ديسمبر. وبحسب بعض التوقعات، سيكون مسؤولاً عن نصف الإصابات الجديدة على الأقل في الولايات المتحدة قبل نهاية ديسمبر الجاري، وفقًا لمجلة "تايم" الأمريكية.





خطر متحور JN.1



مميزات متحور JN.1



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الخطر منخفض حاليًا، مع استمرار اللقاحات الحالية في توفير الحماية من الفيروس. لكنها حذرت من ارتفاع نسبة الإصابات بـ كوفيد هذا الشتاء.كما أن فيروسات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي لدى الأطفال آخذة في الارتفاع في نصف الكرة الشمالي.ويعد JN.1 هو المتحور الأسرع انتشارًا في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث يمثل 15-29٪ من الإصابات.وتشير بيانات مراقبة مياه الصرف الصحي إلى وجود الكثير من حالات الإصابة به، خاصة في الشمال الشرقي من الولابات المتحدة.كما أن حالات دخول المستشفيات آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات أقل بكثير مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي. كما أن معدلات الوفيات مستقرة حاليًا.وفي بريطانيا، تقول وكالة الأمن الصحي، إن JN.1 يشكل حاليًا حوالي 7٪ من اختبارات كوفيد الإيجابية. وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة جميع البيانات المتاحة بشأن هذا الفيروس وغيره من السلالات.ويتميز متحور JN.1، بكونه يحتوي على طفرة إضافية في البروتين الشوكي مقارنةً بالمتغير BA.2.86 الذي انحدر منه.وجاء في تقييم المخاطر الذي أجرته منظمة الصحة العالمية: "من المتوقع أن يتسبب هذا المتحور في زيادة حالات الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 (المسبب لـ كوفيد – 19) وسط تصاعد حالات العدوى الفيروسية والبكتيرية الأخرى، خاصة في البلدان التي تدخل موسم الشتاء".وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا تزال هناك أدلة محدودة حول مدى قدرة JN.1 على الالتفاف على المناعة التي توفرها اللقاحات.ولا توجد تقارير عن انتشار الإصابة بين الأشخاص بهذا المتحور أكثر من السابق.لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة التأثير الصحي، حيث انخفض بشكل كبير عدد البلدان التي أبلغت عن بيانات عن الأشخاص الذين دخلوا المستشفى مصابين بكوفيد -19.





ماذا تعرف عن JN.1؟

هل JN.1 أكثر عدوى أو خطورة من المتحورات الأخرى؟



أعراض متحور JN.1



هل اللقاحات فعالة ضد JN.1؟



نصائح للوقاية من متحور JN.1



يرتبط JN.1 ارتباطًا وثيقًا بـ BA.2.86، وهو من سلالة "أوميكرون" الذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في الصيف الماضي. وهما متطابقان تقريبًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، باستثناء اختلاف واحد في بروتيناتهما الشوكية - جزء الفيروس الذي يسمح له بغزو الخلايا البشرية.وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حقيقة أن JN.1 مسؤول عن جزء متزايد من العدوى تشير إلى أنه إما أكثر عدوى أو أفضل في تجاوز الدفاعات المناعية لأجسامنا من المتحورات السابقة للفيروس.ولكن في الوقت الحالي لا يوجد دليل على أنه يسبب أعراضًا أكثر خطورة من السلالات الفيروسية الأخرى، على الرغم من أنه قد يسبب زيادة في انتقال العدوى، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.من المرجح أن تكون الأعراض الأولية هي نفس أعراض المتحورات السابقة: التهاب في الحلقالتعبالصداعالاحتقانالسعالالحمى.حتى الآن المؤشرات إيجابية. من المتوقع أن تكون علاجات كوفيد-19 فعالة ضد JN.1، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض.وعلى الرغم من أن أحدث جرعة معززة لكوفيد-19 تم تصميمها لاستهداف متحور XBB.1.5، تشير الأبحاث الأولية إلى أنها تولد أيضًا أجسامًا مضادة لـ JN.1، وإن كان عددها أقل.وفي بيان صدر في 13 ديسمبر ، أوصت المجموعة الاستشارية المتخصصة في مجال لقاحات كوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالالتزام بلقاحات XBB.1.5 الحالية، حيث يبدو أنها توفر بعض الحماية المتبادلة على الأقل.وللوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة، تنصح منظمة الصحة العالمية بما يلي:- ارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة والمغلقة.- تغطية السعال والعطس.- تنظيف اليدين بانتظام.- البقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات ضد فيروس كورونا والأنفلونزا، خاصة للمعرضين للخطر.- البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا.- قم بإجراء الاختبار إذا كان لديك أعراض.