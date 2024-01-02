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مع انتشار متحور JN.1.. ظهور أعراض غير متوقعة لـ كوفيد -19 بأمريكا

فيروس كورونا
المتحور الجديد أكثر انتشارًا
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سجلت الأشهر الأخيرة، تزايدًا في أعداد الإصابة بمرض كوفيد – 19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، جراء انتشار المتحور الجديد JN.1 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.اضافة اعلان
كما سُجلت أعداد متزايدة من الإصابات بمتحور JN.1 في بريطانيا، والصين والهند. 

أعراض متحور JN.1

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت هناك أعراض مختلفة لمتحور JN.1 عن المتحورات الأخرى.
وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن "أنواع الأعراض ومدى شدتها تعتمد عادةً بشكل أكبر على مناعة الشخص وصحته العامة بدلاً من المتحور الذي يسبب العدوى". 
ومع ذلك، تظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إلى أن الأعراض الأكثر شيوعًا بين المصابين بكوفيد -19 تشمل ما يلي:
سيلان الأنف (31.1 بالمئة)
السعال (22.9 بالمئة)
الصداع (20.1 بالمئة)
الضعف أو التعب (19.6 بالمئة)
آلام العضلات (15.8 بالمئة)
التهاب الحلق (13.2 بالمئة)
مشكلة في النوم (10.8 بالمئة)
القلق (10.5 بالمئة). 

صعوبة النوم والقلق

وفي حين أن الأعراض، بما فيها سيلان الأنف والسعال، كانت موجودة منذ عام 2020، إلا أن القائمة تتضمن بعض الإضافات الجديدة، مثل صعوبة النوم والقلق. 
ومن المثير للاهتمام، أن فقدان حاسة التذوق والشم - التي كانت في السابق علامة منبهة للفيروس - لم يتم الإبلاغ عنها الآن إلا من قبل 2 إلى 3 بالمئة من المصابين في بريطانيا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

سمات متحور JN.1

ويشير الارتفاع المفاجئ لحالات الإصابة بمتحور JN.1 إلى أنه إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من المناعة. 
ويحتوي هذا المتحور على طفرة مميزة L455S في بروتينه الشوكي، بالإضافة إلى ثلاث طفرات أخرى في البروتينات غير الشوكية.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن اكتساب طفرة L455F يرتبط بزيادة قابلية انتقال الفيروس والقدرة على التهرب المناعي. 
علاوة على ذلك، حذرت دراسة جديدة من أن متحور JN.1 لديه القدرة على أن يصبح متحورًا مهيمنًا في جميع أنحاء العالم.
مع ذلك، فإنه لا يبدو أكثر عدوانية من السلالات الأخرى المنتشرة. 
وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "في الوقت الحالي، لايوجد دليل على أن JN.1 يمثل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة مقارنةً بالمتحورات الأخرى المنتشرة حاليًا".

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