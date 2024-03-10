مع انتشار الفيروس بين الثدييات.. تزايد المخاوف من إصابة البشر بأنفلونزا الطيور

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أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، أن المخاوف من احتمال إصابة البشر في يوم من الأيام بأنفلونزا الطيور قد تزايدت مع إصابة الثدييات بالفيروس.

وأبلغت ثلاث ولايات، هي: واشنطن، ومونتانا، وكنتاكي عن حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في الثدييات من بداية العام الجاري.

وأفادت واشنطن أن ثلاثة ظربان مخططة - أحد الحيوانات التي تسطو على عسل النحل - مصابة بالفيروس، في حين أصيب أسد جبلي في ولاية مونتانا، وراكون في كنتاكي، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.





انتشار فيروس أنفلونزا الطيور



مقتل مالا يقل عن 600 ألف طائر و50 ألف حيوان ثديي



وينتشر الفيروس بالفعل على نطاق واسع بين الطيور البرية وخاصة الدواجن منذ عقود، حيث يتأثر حاليًا أكثر من 82 مليون حيوان في 48 ولاية أمريكية.ومع انتشار الفيروس إلى الثدييات، ارتفع الخوف من إصابة البشر به، على الرغم من أن المخاطر منخفضة حاليًا.وقال الدكتور كريس والزر، من جمعية الحفاظ على الحياة البرية، لشبكة "سي بي إس نيوز": "أعتقد أن هذا محتمل جدًا. لقد كان تفشي أنفلونزا الطيور أحد أكبر التهديدات للحياة البرية على مستوى العالم. لا يمكننا الانتظار حتى يصيب البشر".ودعا والزر إلى تتبع المرض بشكل أفضل للمساعدة في حماية البشر من الفيروس لأنه يكتسب "سمات جديدة يمكن أن تخلق مشكلة لنا نحن البشر".كما تم العثور على أنفلونزا الطيور في الحيوانات البحرية في أمريكا الجنوبية، وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة "الأمراض المعدية الناشئة".واستخدمت الأبحاث الاختبارات الجينومية واكتشفت عينات متطابقة تقريبًا من الفيروس في أربعة أسود بحر وفقمة، وفقًا لجمعية الحياة البرية .وفي الأرجنتين وتشيلي وبيرو وحدها، قتل الفيروس ما لا يقل عن 600 ألف طائر بري و50 ألف حيوان ثديي منذ عام 2022.وتسبب الفيروس في ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة مع تضرر صناعة الدواجن الضخمة في كاليفورنيا.واضطرت مزارع "صن رايز" في مقاطعة سونوما إلى ذبح قطيع كامل من الدجاج يبلغ 550 ألف دجاجة، وفقًا للقواعد الحكومية.