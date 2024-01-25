مع ارتفاع معدل الإصابات 30 ضعفًا.. تعرف على أعراض الحصبة لدى الأطفال

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مع تحذير منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا بمقدار 30 ضعفًا في عام 2023، برزت المخاوف من تنامي الإصابات جراء انتشار العدوى التي يمكن الإصابة بها في أي عمر وقد تكون مميتة. اضافة اعلان

وتسجل الحالات ارتفاعًا مطردًا في جميع أنحاء أوروبا، حيث أصيب أكثر من 30 ألف شخص في العام الماضي. مقارنة بـ 941 حالة مسجلة في عام 2022.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، قائمة بأبرز أعراض الحصبة، وتشمل:





أعراض تشبه البرد



طفح جلدي في الفم



الطفح الجلدي



ما مدى خطورة الحصبة؟



الطفح الجلدي عند الرضع والأطفال وكيفية تمييزه



متلازمة الخد المصفوع: طفح جلدي على الخدين مع ارتفاع في درجة الحرارة



مرض اليد والقدم والفم: ظهور بثور على اليدين والقدمين بالإضافة إلى تقرحات في الفم



الحمى القرمزية: طفح جلدي على الوجه والجسم



الحرارة الشائكة: طفح جلدي من البقع الصغيرة المرتفعة التي تسبب الحكة أو الوخز



الأكزيما التأتبية: جلد متقشر أو متشقق



خلايا النحل: بقع مثيرة للحكة



السعفة: طفح جلدي دائري مثير للحكة



الجدري المائي: بقع صغيرة وبثور



القوباء: قروح أو بثور مثيرة للحكة



الجرب: بقع صغيرة تسبب حكة شديدة



ميليا: بقع صغيرة في وجه الطفل



الحمامي السمية: بقع حمراء وصفراء وبيضاء عند الأطفال



المليساء المعدية: بقع بلون الجلد أو وردية اللون



طفح الحفاض: بقع حمراء على مؤخرة الطفل



حب الشباب: ظهور البثور على الخدين والأنف والجبهة



غطاء المهد: بقع صفراء متقشرة على فروة الرأس



الحصبة هي واحدة من أكثر مسببات الأمراض المعدية المعروفة للبشرية، وتنتشر عن طريق السعال والعطس للشخص المصاب.ثم يشق الفيروس طريقه إلى رئتي الأشخاص الآخرين، وينتشر عبر مجرى الدم ليصيب الخلايا في كل عضو تقريبًا.وتظهر الأعراض عادةً بعد 10 إلى 12 يومًا من الإصابة بالعدوى.وتعتبر الحمى والسيلان أو انسداد الأنف والعطس والسعال واحمرار العين والتهابها ودموعها من العلامات الأولى لمرض الجهاز التنفسي. ويمكن أن تستمر لبضعة أيام.لذا، يمكن في مراحله الأولى، الخلط بين الحصبة وكوفيد أو الأنفلونزا أو حتى نزلات البرد.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، قد تبدأ بعد ذلك ظهور بقع بيضاء صغيرة في الفم، والمعروفة باسم "بقع كوبليك"، داخل الخدين وعلى الجزء الخلفي من الشفاه. ويتراوح قطر الكتل بين حوالي 1 إلى 3 ملم وتستمر لبضعة أيام.الطفح الجلدي هو علامة واضحة على الإصابة بالحصبة والتي يمكن أن تساعد في تمييزه عن الفيروسات الأخرى. وعادة ما يبدأ على الوجه وخلف الأذنين قبل أن ينتشر إلى بقية الجسم.ويمكن أن تتجمع بقع الطفح الجلدي لتشكل بقعًا، لكنها لا تسبب الحكة عادةً.ويكون الشخص المصاب بالحصبة معديًا منذ خمسة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي وحتى أربعة أيام تقريبًا بعد ذلك، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.ويحدث الطفح الجلدي نتيجة قيام جهاز المناعة في الجسم بإطلاق مواد كيميائية لتدمير الفيروس، مما يؤدي إلى تورم خلاياه وتلفها.يمكن الإصابة بالحصبة في أي عمر وقد تكون ممينة. وتشمل المضاعفات العمى والصمم وتورم الدماغ (التهاب الدماغ).ووفقاً للتقديرات، يحتاج واحد من كل خمسة أطفال يصابون بالحصبة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.ويظهر التحليل أنه إذا أصيب طفل واحد فقط في الفصل الدراسي، فيمكنه نقل الفيروس إلى ما يصل إلى تسعة أطفال آخرين غير مطعمين، مما يجعله أحد أكثر الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم وأكثر عدوى من كوفيد.وإذا أصيبت النساء الحوامل بالعدوى، يمكن أن يسبب الفيروس ولادة جنين ميت، والإجهاض، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.لكن الحصول على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) - عند عمر سنة واحدة، ثم ثلاث سنوات وأربعة أشهر - يوفر حماية مدى الحياة. وبعد الجرعتين، يصبح 99 في المئة من الأشخاص محميين من الحصبة.عادة ما تكون الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع هي العلامات الأولى لمتلازمة الخد المصفوع.ثم يظهر طفح جلدي أحمر على أحد الخدين أو كليهما. وقد يكون أقل وضوحًا على البشرة البنية والأسود. عند البالغين، لا يتطور الطفح الجلدي عادة.وبعد بضعة أيام، قد يظهر طفح جلدي متقطع على الصدر والذراعين والساقين. يمكن أن يرتفع الطفح الجلدي ويسبب الحكة. وقد يكون من الصعب أيضًا رؤيته على البشرة البنية والسوداء.عادةً ما تتحسن متلازمة الخد المصفوع من تلقاء نفسها خلال ثلاثة أسابيع. ويمكن عادة الحخضوع للعلاج في المنزل مع الراحة، والكثير من السوائل، والأدوية لتخفيف الأعراض ومضادات الهيستامين لتخفيف حكة الجلد.وينجم المرض عن فيروس (parvovirus B19) وينتشر عن طريق السعال والعطس.مرض اليد والقدم والفم هو مرض شائع يصيب الأطفال ويمكن أن يصيب البالغين أيضًا. عادة ما تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها خلال 7 إلى 10 أيام.وعادة ما يكون التهاب الحلق والحمى وقلة الشهية هي العلامات الأولى للمرض.وفي غضون أيام، تظهر تقرحات مؤلمة في الفم، بالإضافة إلى طفح جلدي بارز على اليدين والقدمين، وأحيانًا على الفخذين والمؤخرة.ويمكن أن يبدو لون الطفح الجلدي وردي أو أحمر أو أغمق من الجلد المحيط. ويمكن أن يتحول إلى بثور، والتي قد تكون رمادية أو أفتح من الجلد المحيط.وينتقل مرض اليد والقدم والفم بسهولة إلى أشخاص آخرين. وينتشر في السعال والعطس والبراز والسوائل الموجودة في البثور. ويمكن الإصاب به أكثر من مرة.هي عبارة عن طفح جلدي من النتوءات الصغيرة المرتفعة التي تبدو خشنة، مثل ورق الصنفرة.وهذه العدوى تؤثر في الغالب على الأطفال الصغار. يتم علاجها بالمضادات الحيوية.العلامات الأولى هي الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وتورم غدد الرقبة.ويظهر الطفح الجلدي بعد 12 إلى 48 ساعة، ويبدأ على الصدر والبطن قبل أن ينتشر.وستظهر طبقة بيضاء على اللسان، عندا تقشرها يصبح اللسان أحمر اللون، منتفخًا ومغطى بنتوءات صغيرة (يُسمى "لسان الفراولة").لا يظهر الطفح الجلدي على الوجه، لكن يمكن أن يتحول لون الخدين إلى اللون الأحمر، وإن كان من الصعب رؤية الاحمرار على الجلد البني والأسود.الطفح الحراري غير مريح، ولكنه غير ضار عادةً. وعادة ما يتحسن من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام.تشمل الأعراض ظهور بقع صغيرة ومرتفعة وشعور بالحكة والوخز وتورم خفيف.يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم وينتشر ولكن لا يمكن نقله إلى الآخرين.وعادة ما تنتج الحرارة الشائكة عن التعرق الزائد، مما يؤدي إلى انسداد الغدد العرقية، مما يؤدي إلى طفح جلدي. لكن عادة ما يتحسن من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام.تتسبب الأكزيما التأتبية في إصابة الجلد بالحكة والجفاف والتشقق والتقرح.يعاني بعض الأشخاص من بقع صغيرة فقط من الجلد الجاف، بينما قد يعاني البعض الآخر من التهاب الجلد في جميع أنحاء الجسم.ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم ولكنه يؤثر غالبًا على اليدين عند البالغين، في حين أنه يؤثر بشكل شائع على الجزء الداخلي من المرفقين وظهر الركبتين والوجه وفروة رأس الأطفال.عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بالإكزيما التأتبية من فترات تكون فيها الأعراض أقل وضوحًا، بالإضافة إلى فترات تصبح فيها الأعراض أكثر حدة.السبب الدقيق غير معروف ولكن من الواضح أنه لا يرجع إلى شيء واحد. وغالبا ما يحدث في الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.يُنصح المصابون بالذهاب إلى الطبيب. تشمل العلاجات استخدام الكورتيكوستيرويدات المرطبة والموضعية لتقليل التورم والاحمرار والحكة.يمكن أن يكون سبب ظهور بقع مثيرة للحكة رد فعل تحسسي (خلايا النحل).وينجم ذلك عن إطلاق مستويات عالية من الهستامين والمواد الكيميائية الأخرى في الجلد، مثل الطعام أو ملامسة مواد كيميائية معينة أو الماء البارد أو الرياح.ويمكن أن يكون الطفح الجلدي عبارة عن نتوءات أو بقع مرتفعة بأشكال وأحجام مختلفة، ويمكن أن تكون في أي مكان على الجسم، وتشعر بالحكة واللسعة أو الحرق وتبدو باللون الوردي أو الأحمر.ويمكن للصيادلة تقديم المشورة بشأن العلاج بمضادات الهيستامين للمساعدة في علاج الطفح الجلدي.السعفة هي عدوى فطرية شائعة، تينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب أو حيوان أو أشياء مصابة - مثل ملاءات الأسرة أو الأمشاط أو المناشف.تشمل العلامات وجود رقعة من الجلد مثيرة للحكة وجافة وحلقة الشكل، وقد تبدو حمراء أو وردية أو فضية أو أغمق من الجلد المحيط. ومكن أن تظهر في أي مكان، بما في ذلك فروة الرأس والفخذ.ويمكن للصيدلي أن يوصي بأفضل دواء مضاد للفطريات، والذي قد تكون هناك حاجة إليه لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.جدري الماء هو عدوى معدية تسبب طفحًا جلديًا متقطعًا وحكة. ويظهر على شكل بقع صغيرة في أي مكان على الجسم، وتتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل تسبب حكة شديدة، والتي تشكل بعد ذلك قشورًا وتقشرًا.يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الحمى والأوجاع والآلام وفقدان الشهية.وهو يصيب الأطفال بشكل شائع ولكن يمكن اكتشافه في أي عمر. وعادة ما تتحسن خلال أسبوعين دون رؤية الطبيب.القوباء هي عدوى جلدية معدية للغاية، والقروح الحمراء أو البثور هي العلامات الأولى للحالة، ويمكن أن تكون مثيرة للحكة ومؤلمة.ويشمل العلاج كريم بيروكسيد الهيدروجين لتسريع الشفاء أو كريم أو أقراص مضاد حيوي إذا كانت العدوى سيئة للغاية.وغالبًا ما تتحسن الحالة خلال 7 إلى 10 أيام مع العلاج. يمكن لأي شخص أن يصاب بالقوباء ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار.الجرب هو طفح جلدي يسبب الحكة بسبب العث، وينتشر عن طريق الاتصال الجلدي الوثيق مع شخص مصاب ويجب علاجه بسرعة لمنع انتشاره بشكل أكبر.تشمل الأعراض الحكة الشديدة، خاصة في الليل، والطفح الجلدي أو البقع.ينتشر الطفح عادة في الجسم بأكمله، باستثناء الرأس والرقبة. وغالبًا ما يظهر بين الأصابع، وحول الرسغين، وتحت الذراعين، وحول الخصر، والفخذ، والمؤخرة.ويجب علاجه، لأنه لن يختفي من تلقاء نفسه، عن طريق كريم أو غسول يقتل العث بسرعة. مع ذلك، يمكن أن تستمر الحكة حتى أسابيع لاحقة.غالبًا ما تظهر بقع صغيرة جدًا على وجه الطفل عندما يبلغ عمره أيامًا فقط. قد تبدو هذه البقع، التي تسمى "ميليا"، بيضاء أو صفراء، اعتمادًا على لون بشرة الطفل.وعادة ما تختفي في غضون بضعة أسابيع ولا تحتاج إلى علاج.يمكن أن تظهر بقع حمراء وصفراء وبيضاء بارزة على الأطفال عند ولادتهم.وتظهر عادة على الوجه والجسم والذراعين والفخذين. من الممكن أن يختفي الطفح الجلدي ثم يعود للظهور مرة أخرى. وينبغي أن تتحسن في غضون بضعة أسابيع دون علاج.عبارة عن بقع تظهر على الجلد وتبدو على شكل قبة مع غمازات بيضاء لامعة في المنتصف قد تكون معدية.ويتراوح عرض البقع من 2 إلى 5 ملم وتميل إلى التأثير على ثنايا الجلد، مثل الفخذ وخلف الركبتين والإبطين.وتنتقل العدوى عادةً عن طريق ملامسة الجلد للجلد. ومع ذلك، هناك فرصة ضئيلة للإصابة بها أثناء الأنشطة العادية. وعادةً ما تكون الحالة غير ضار وتختفي خلال 18 شهرًا دون علاج.وفي بعض الحالات، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية أو كريم الستيرويد.يحدث طفح الحفاض بسبب ملامسة جلد الطفل للبول أو البراز لفترة طويلة، أو عدم تغيير الحفاض بشكل كافٍ أو احتكاك الحفاض بالجلد.تشمل الأعراض ظهور بقع حمراء أو خام على مؤخرة الطفل، وألم وسخونة في الجلد عند لمسه، والجلد المتقشر والجاف، والحكة والألم في المؤخرة.ويمكن علاجه والوقاية منه عن طريق تغيير الحفاضات بانتظام، والحفاظ على الجلد نظيفًا وجافًا، وتحميم الطفل يوميًا.يمكن للصيدلي أن يوصي باستخدام كريم لطفح الحفاض.البقع التي تظهر على خدود الطفل أو أنفه أو جبهته خلال شهر بعد الولادة يمكن أن تكون حب الشباب عند الأطفال.حب الشباب عند الأطفال لا يحتاج إلى علاج، وعادة ما تتحسن بعد بضعة أسابيع أو أشهر.غطاء المهد هو حالة جلدية غير ضارة شائعة عند الأطفال. يسبب ظهور بقع من الجلد الدهني المتقشر على فروة الرأس والوجه ولكنه يؤثر في بعض الأحيان على منطقة الحفاض.يظهر على شكل بقع من القشور الدهنية البيضاء أو الصفراء التي تشكل قشرة، والتي قد تتقشر. وفي منطقة الحفاض، تبدو مثل رقائق صغيرة وجافة من الجلد.وهي ليست مثيرة للحكة أو مؤلمة وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها خلال 6 إلى 12 شهرًا.والسبب غير معروف ولكن لا يمكن انتقاله من أطفال آخرين.