معلومات مثيرة.. كيف جعلت شركات التبغ الكبرى الناس يدمنون الوجبات السريعة؟

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سلطت دراسة جديدة، الضوء على دور شركات التبغ الكبرى في الإسهام في انتشار النظام الغذائي للوجبات السريعة بالولايات المتحدة، مما تسبب في انتشار السمنة على نطاق واسع. اضافة اعلان

الدراسة التي نُشرت في مجلة "الإدمان"، أوردت اقتبست من إعلان يقول: "بيتشا لاتستطيع أن تأكل واحدة فقط!"، باعتباره أكثر من مجرد شعار لرقائق البطاطس في الستينيات.

وقالت إن ذلك كان جزءًا من جهد متضافر لهندسة الوجبات السريعة المحملة بالدهون والكربوهيدرات والصوديوم في مجموعات لا يقاومها الناس لأنها تحفز نظام المكافأة في أدمغتنا.





دور شركات التبغ في تصنيع الأطعمة السريعة



تركيبات غير طبيعة



عصر السمنة



بحث علمي مكثف



مصممة للتسبب في الإدمان



وأشارت إلى أن هذه الأطعمة تم تصنيعها من قبل شركات التبع التي جلبت السجائر التي تسبب الإدمان، وذلك بعد أن تحركت الحكومة لتنظيم صناعة التبغ في الستينيات.إذ استجابت تلك الشركات من خلال الاستثمار بكثافة في صناعة الأغذية لجذب عملاء جدد.وتحدثت الدراسة حول كيف أن المنتجات التي اختارت شركات التبغ الاستثمار فيها كانت معالجة بدرجة عالية - أو "مُعالجة بشكل فائق"، مما تسبب في إدمان الوجبات السريعة مثل التبغ.قالت تيرا فازينو، الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة كانساس، في بيان، إن "هذه التركيبات غير موجودة بالفعل في الطبيعة، لذا فإن أجسامنا ليست مستعدة للتعامل معها".وأضافت: "يمكنها تحفيز نظام المكافأة في دماغنا بشكل مفرط، ولهذا السبب يصعب مقاومتها. تحتوي هذه الأطعمة على مجموعات من المكونات التي تخلق تأثيرات لا تحصل عليها عند تناول هذه المكونات بشكل منفصل".قامت فازينو وزملاؤها في جامعة كنساس بتحليل العلامات التجارية للأغذية المملوكة لشركات التبغ، والتي استثمرت بحلول الثمانينيات بكثافة في صناعة الأغذية الأمريكية بعد أن بدأت مبيعات التبغ في الانخفاض.وبدأ عمالقة التبغ مثل فيليب موريس - التي كانت تمتلك شركة كرافت فودز وجنرال فودز - وآر جي رينولدز، التي كانت تمتلك شركة ديل مونتي فودز ونابيسكو، في البحث عن طرق لجعل الأطعمة السريعة لا تقاوم، عبر استخدام المواد السكرية والدهنية والمالحة.في نفس الوقت تقريبًا الذي اشترت فيه شركات التبغ صانعي الأغذية، قفزت معدلات السمنة - وما تلاها من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري - في جميع أنحاء الولايات المتحدة.ولم تتغير معدلات السمنة في الولايات المتحدة إلا قليلاً خلال الستينيات والسبعينيات، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، ولكنها سرعان ما زادت بشكل حاد: من 13.4% في عام 1980 إلى 34.3% في عام 2008 بين البالغين، ومن 5% إلى 17% بين البالغين.وفقًا لفريق البحث، كانت الأطعمة التي طورتها الشركات المملوكة للتبغ أكثر عرضة بنسبة 29% لأن تكون شديدة الاستساغة للدهون والصوديوم، وأكثر احتمالًا بنسبة 80% لأن تكون شديدة الاستساغة للكربوهيدرات والصوديوم، مقارنة بالأطعمة غير المملوكة لشركات التبغ.وقالت فازينو: "كانت شركات التبغ تشارك باستمرار في امتلاك وتطوير الأطعمة الشهية خلال الفترة التي كانت تقود فيها نظامنا الغذائي. كانت مشاركتها انتقائية بطبيعتها ومختلفة عن الشركات التي لم يكن لديها ملكية شركة تبغ أم".لم يكن اهتمام شركات التبغ بالأغذية محض صدفة، فقد خضعت لعقود من البحث العلمي المكثف في المنكهات والمواد الكيميائية المضافة والملونات التي كانت تستخدم لتسويق السجائر.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد المطلعين قوله في مذكرة للشركة: "تعمل شركة آر جاي رينولدز في مجال النكهات"، مضيفًا أن العديد من النكهات التي ابتكرتها الشركة للسجائر "ستكون مفيدة في الأطعمة والمشروبات وغيرها من المنتجات"، مما يؤدي إلى "عوائد مالية كبيرة".وعندما باعت شركة فيليب موريس وجبات الغداء لأول مرة في عام 1988، تم تسويق الوجبة المعبأة للأمهات المشغولات.لكنها كانت مليئة بالصوديوم والدهون لدرجة أن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة فيليب موريس أشار إلى النكات القائلة بأن الشيء الأكثر صحة في وجبات الغداء هو المناديل.وفقًا للباحثين، فإن نجاح هذه المنتجات الشهية يعود إلى السبب العلمي وراء الإدمان، فهي تحتوي على مكونات - بعضها طبيعي وبعضها اصطناعي - تم تنقيتها وتركيزها ويتم امتصاصها بسرعة في مجرى الدم، مما يزيد من قدرتها على إضاءة مراكز المكافأة في الدماغ.وكتبوا: "كل مادة مسببة للإدمان هي شيء نأخذه من الطبيعة ونقوم بتغييره ومعالجته وصقله بطريقة تجعله أكثر فائدة - وهذا هو بوضوح شديد ما حدث مع هذه المواد الغذائية شديدة المذاق".وقال أشلي جيرهاردت، أستاذ علم النفس بجامعة ميشيجان، الذي يدرس إدمان الغذاء: "نحن نتعامل مع هذه الأطعمة وكأنها تأتي من الطبيعة. وبدلاً من ذلك، فهي الأطعمة التي تأتي من التبغ الكبير".ولهذا السبب، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة عالية الاستساغة يكونون أكثر عرضة للسمنة ومشاكل صحية أخرى، حتى عندما لا ينوون الإفراط في تناول الطعام.وقالت فازينو: "قد تكون هذه الأطعمة مصممة لتجعلك تأكل أكثر مما خططت له. لا يتعلق الأمر فقط بالاختيار الشخصي ومشاهدة ما تأكله، بل يمكن أن يخدعوا جسمك ليأكل أكثر مما تريد بالفعل".