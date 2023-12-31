مصنوع من الأناناس.. علاج مذهل للحروق يمنع التدخل الجراحي

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ابتكر الأطباء كريمًا طبيًا - مصنوعًا من الأناناس - لعلاج جروح الحروق دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.





كريم نيكسو بيرد اضافة اعلان



أقل عرضة للحاجة إلى إجراء جراحي



إزالة جميع أنسجة الحروق خلال أربع ساعات



الكريم يقلل من اللجوء إلى الجراحة



أول مريض يخضع للعلاج باستخدام الكريم



وفي مركز الحروق التابع لمستشفى ستوني بروك في نيويورك، بدأ الأطباء مؤخرًا في استخدام كريم "نيكسو بيرد"، الذي أصبح متاحًا تجاريًا في 20 سبتمبر، لعلاج الحروق العميقة.ويستخدم الكريم - الذي تمت الموافقة عليه في أوروبا منذ عام 2014، لكن لم تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة إلا قبل بداية عام 2023 - بديلاً لعمليات ترقيع الجلد الجراحي - العلاج السائد خلال العقود القليلة الماضية، وفقًا للدكتور آدم سينجر، طبيب طب الطوارئ في شركة ستوني بروك.وقال لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "منذ عام 1970، تطلب معيار العناية بالحروق العميقة وجود غرفة عمليات وجراح لإزالتها".وقارن سينجر، العلاج الجراحي بتقطيع الجبن – "حيث تقطع شرائح متتالية من أنسجة الحرق حتى تصل إلى الأنسجة السليمة الطبيعية حيث تنزف، ثم تضع عليها طعمًا جلديًا".وأشار الطبيب إلى أنه مع الدواء الموضعي الجديد من شركة "ميديووند"- والذي يحتوي على إنزيم يسمى بروميلين مشتق من سيقان الأناناس - فإن المرضى أقل عرضة للحاجة إلى إجراء جراحي.أضاف سينجر: "تضعه على الحرق، وفي غضون أربع ساعات، يذيب أنسجة الحرق. إنها انتقائية للغاية - لذا في اللحظة التي تصيب فيها الأنسجة الطبيعية غير المحترقة، تتوقف عن الذوبان".وأوضح سينجر أنه عند التطعيم، غالبًا ما تتم إزالة الأنسجة السليمة عن غير قصد مع أنسجة الحروق.وقال: "هذا يخبرنا أننا لسنا جيدين في التمييز بين حروق الدرجة الثالثة والحروق من الدرجة الثانية".لكن الكريم الجديد يعمل على إزالة جميع أنسجة الحروق خلال أربع ساعات، مما يسمح للأطباء بمعرفة مدى عمق الحرق وما إذا كان المريض سيحتاج إلى ترقيع الجلد.أضاف سينجر: "في العديد من الحالات أثناء التجارب، بمجرد تطبيق الكريم، وجدنا أن الحرق لم يكن عميقًا، مما مكن المريض من الشفاء تلقائيًا دون الحاجة إلى موقع متبرع بالجلد".كما يسمح الكريم للأطباء بتشخيص عمق الحروق بشكل أسرع بكثير.إذ كان عليهم الانتظار لمدة تصل إلى أسبوع لاتخاذ هذا القرار، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.وقال سينجر: "إذا قمنا بوضع كريم الحروق مباشرة بعد الإصابة، فإننا نعرف على الفور مدى عمقها".وفي التجارب السريرية، وجد الباحثون أن استخدام الكريم قلل من حدوث الجراحة من 72% من المرضى إلى 4% فقط.وأشار سينجر إلى أن "الأمر في الأساس يحول المرض الجراحي إلى مرض طبي يتم علاجه بجانب السرير بدلاً من غرفة العمليات".كما أن كمية النزيف أقل بكثير مما هي عليه عند استخدام المشرط لإزالة الأنسجة، حيث إنه علاج طفيف التوغل.وكان الأطباء في مستشفى ستوني بروك عالجوا العديد من المرضى باستخدام كريم "نيكيو بيرد" أثناء التجارب السريرية، لكنه للمرة الأولى هذا الشهر استخدموا الدواء على المرضى "العاديين"، بعد أن أصبح متاحًا تجاريًا.وتعرض المريض الأول، وهو رجل من نيويورك يبلغ من العمر 53 عامًا، لحادث أدى إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة في ساقيه.وقال الدكتور ستيفن ساندوفال، جراح الحروق بالمستشفى: "في العادة، كان الأمر يستغرق منا عدة أيام لمعرفة ما الذي سيبقى بصحة جيدة وما الذي يمكن أن يتحول إلى حرق أعمق".لكن في هذه الحالة، استخدم الأطباء الدواء المتوفر حديثًا. وبعد أربع ساعات من تطبيق الكريم، تمكن الأطباء من رؤية مدى عمق الجروح بالضبط.وقال ساندوفال: "لقد أكل هلام الأناناس أي أنسجة غير حية. لقد تمكنا من اختصار أيام العلاج في المستشفى".وفي غضون أسبوعين فقط، كان المريض يتعافى بشكل جيد بما يكفي ليخرج من المستشفى.