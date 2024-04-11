مشروب يخلّصك من دهون البطن وينظّم مستويات السكر بالدم

أ أ

عندما يتعلق الأمر بدهون البطن وتنظيم مستويات السكر في الدم، يلعب النظام الغذائي وبعض المشروبات دورًا مهمًا في تحقيق ذلك.

ووفقًا لخبراء التغذية، فإن الجمع بين بذور الشيا وماء القرفة ينتج مشروبًا قويًا يساعد في إنقاص الوزن، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، وينظم مستويات السكر في الدم، ويعزز الصحة العامة.

كما أن هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، وهو ليس سوى ماء فاتر بسيط مع القرفة، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

وما يعزز من فعالية المشروب هو إضافة بذور الشيا، حيث تحتوي بذور الشيا وماء القرفة على العديد من الفوائد الصحية، ومن بينها المساعدة على إنقاص الوزن واستقرار مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف، وهو يعزز عملية الهضم وتوفر الطاقة المستدامة.





تحضير ماء القرفة



فوائد بذور الشيا



ويتم تحضير ماء القرفة ببساطة عن طريق نقع عود القرفة في إبريق من الماء طوال الليل في الثلاجة، بدلاً من ذلك، يمكنك غلي الماء، وإضافة مسحوق القرفة، وتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. تأكد من تصفية هذا الماء قبل تناوله.وتعد بذور الشيا وماء القرفة مزيجًا قويًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي وزيادة معدل الأيض، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، ويساعد في تحسين صحة الأمعاء.بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، والألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، ويعزز انتظام الأمعاء، ويساعد في تطهير القولون ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.وتحتوي بذور الشيا أيضًا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وهي محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق الحد من الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.كما أن مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد الموجودة في بذور الشيا تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وحماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.علاوة على أن بذور الشيا غنية أيضًا بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز، والتي تعتبر ضرورية لصحة العظام ووظيفة العضلات والرفاهية العامة.