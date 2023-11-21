مشروب شهير يحميك من فيروس كورونا

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أظهرت دراسة جديدة، أن شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا يمكن أن يحد من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "سيل وبيوساينس"، فإن القهوة يمكن أن تحد من الإصابة بفيروس كورونا. اضافة اعلان

ووجدت الأبحاث، أن ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول يمكن أن يعزز جهاز المناعة لتقليل خطر الإصابة بمرض كوفيد الشديد.





مكونات القهوة



تناول كوب أو كوبين من القهوة يوميًا



وتشتهر القهوة، بكونها غنية بمركبات البوليفينول، مثل حمض الكلوروجينيك (CGA)، وحمض الكافيين (CAA)، والكافيستول، والميلانويدين، والتريجونيلين.وأشارت دراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم ومستوى الدهون ونسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، مما يسهم في تحسين متلازمة التمثيل الغذائي وتعزيز عملية التمثيل الغذائي والالتهابات وصحة القلب والأوعية الدموية ووظيفة الكبد.وفي دراسة جديدة، فحص الباحثون فعالية القهوة ضد كوفيد من خلال مراقبة البيانات الصادرة عن البنك الحيوي في المملكة المتحدة.ووجدت أن القهوة يمكن أن تكون إستراتيجية جديدة للحد من عدوى كوفيد عن طريق منع تفاعل بروتين ACE2، وإبطاء نشاط TMPRSS2 وCTSL وتخليص مستوى البروتين من TMPRSS2 وACE2.واكتشف الباحثون أن حمض الأيزوكلوروجينيك A وB وC الموجود في القهوة يحد من عدوى كوفيد (كفاءة 43-54%)، وكذلك القهوة منزوعة الكافيين.وخلال التجربة، التي شملت 64 شخصًا، أظهرت أن تناول كوب أو كوبين من القهوة يوميًا فعاليته في منع دخول سلالات متعددة من فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".كما وجد الباحثون أن تناول القهوة خلال ست ساعات أمر بالغ الأهمية، مع التوصية بتناول كوب آخر بعد هذه الفترة للحصول على فرص أفضل لوقف العدوى.وبشكل عام، يشير الباحثون إلى أن تناول القهوة يمكن أن يكون إستراتيجية غذائية محتملة للوقاية من العدوى في حقبة ما بعد كوفيد.لكن يجب شرب القهوة باعتدال، إذ تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا من أن شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.