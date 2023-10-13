مشروب ذهبي يكافح فيروس كورونا

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يتميز الكركم بفوائد صحية مختلفة، ويشتهر بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وآخرها المساعدة في مكافحة عدوى فيروس كورونا. اضافة اعلان

وقالت ميس العلي، اختصاصية التغذية لصحيفة "إكسبريس"، إن مشروب "لاتيه الكركم" يمكن أن يخفف أيضًا بعض أعراض كوفيد"، مشيرة إلى أن “الكركم مضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات وسيعزز الاستجابة الالتهابية للفيروس”.

وأوضحت اختصاصية التغذية، أن المشروب القوي يمكن أن يخفف التعب وآلام العضلات، المعروفة أيضًا باسم الألم العضلي. وهذه الأخيرة تعد إحدى علامات الإصابة بـ كوفيد -19.





الكركم وفقدان حاسة الشم والتذوق



المادة الفعالة في الكركمين



مع ذلك، وجد تقرير نُشر في مجلة "كيوريس"، أن الكركم لا يؤثر في تحسن حاسة الشم والتذوق، كأحد أعراض فيروس كورونا.وجاء ذلك من خلال متابعة رجلين في العشرينيات من عمرهما، إذ اكتشف الباحثون أن التوابل المضادة للالتهابات لم تؤد إلى تحسن فقدان حاس الشم والتذوق.وتمكن الرجل الأول، البالغ من العمر 25 عاًما، من التعافي من غالبية أعراض كوفيد الخفيفة، لكن فقدان حاسة الشم والتذوق بقي معه دون أي تحسن.وبعد أن تناول حبة مكملة واحدة تحتوي على 1000 ملليجرام من مستخلص الكركم و10 ملليجرام من مستخلص الفلفل الأسود، استعاد حاسة الشم والتذوق بعد عشر دقائق فقط من تناولهما.واستغرق الرجل الآخر، البالغ من العمر 28 عامًا، ثلاثة أيام لاستعادة فقدانه الجزئي لحاسة الشم والذوق بشكل كامل.وجاء ذلك بعد أن تناول مكملات غذائية مكونة من 1000 مجم من مستخلص الكركم ، و1000 مجم من مستخلص نبات لبان منشاري، و15 مجم من مستخلص الفلفل الأسود.ويحتوي كلا المكملين اللذين استخدمهما الرجال أيضًا على الفلفل الأسود، وهو أمر بالغ الأهمية لتنشيط تأثيرات الكركم، وفقًا للعلي.ولزيادة امتصاص المادة الفعالة في الكركمين، أوصت اختصاصية التغذية بغلي الكركم الطازج في الماء الساخن لمدة 10 دقائق مع الفلفل الأسود ورشة من زيت جوز الهند لأن "كلاهما يزيد من الامتصاص".وأضافت: "أوصي أيضًا بمشروب عصير التفاح، حيث يتم غلي الكركم الطازج والزنجبيل الطازج مع الفلفل الأسود، والفلفل الحار لمدة 10 دقائق، ثم إضافة خل التفاح مع الأم، وعصير الليمون الطازج وعسل مانوكا للشرب - تناولوه ثلاث مرات يوميًا وسوف يساعد في مكافحة العدوى الفيروسية".وتابعت: "الزنجبيل والعسل مضادان للفيروسات، ويساعدان في دعم جهاز المناعة وتقليل عاصفة السيتوكين التي تسبب كوفيد عن طريق تثبيط جهاز المناعة".