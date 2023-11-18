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حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي

مستشفى بريدة المركزي يصرف أكثر من نصف مليون دواء

مستشفى بريدة المركزي
مستشفى بريدة المركزي
أ أ
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كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد الإجراءات الصيدلانية التي نفذها مستشفى بريدة المركزي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م لصرف الأدوية والعلاجات الطبية بلغت أكثر من نصف مليون إجراء.

الوصفات الطبية المصروفة

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وأوضح التجمع أن عدد الوصفات الطبية المصروفة للعيادات الخارجية بلغت 360801 وصفة، فيما بلغ عدد وصفات الأقسام الداخلية 198756 وصفة، وفقًا لإحصائيات صيدلية المستشفى.

وأشار إلى أن مجموع الأدوية الخاضعة للرقابة بلغ 35220 دواء، في حين أن عدد الأدوية المركزية كان 2999 دواء، أما حالات تحضيرات المحاليل الوردية فقد بلغ عددها 2899 حالة.

ولفت النظر إلى أن عدد التدخلات الصيدلانية بلغ 1880 تدخلاً، في الوقت الذي بلغ عدد الاستشارات الصيدلانية 304 استشارات، أما عدد الطرود البريدية الدوائية فقد كان 2741 طرداً، ليبلغ ذلك إجمالي عدد الإجراءات الصيدلانية التي أنجزها المستشفى خلال تسعة أشهر" يناير- سبتمبر" من هذا العام 562167 إجراءً .

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