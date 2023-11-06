الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مستشفى الحرم يقدم خدمات صحية لـ 96 ألف حاج ومعتمر

1988380
مستشفى الحرم
أ أ

كشف المدير التنفيذي للنطاق الصحي الأول د. هادي مفتي، أن مستشفى الحرم قدم خدمات صحية لأكثر من 16 ألف حاج وأكثر من 80 ألف معتمر.اضافة اعلان

اهتمام كبير بالحجاج والمعتمرين والزوار

وأكد في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن القطاع الصحي معني برحلة الحاج والمعتمر والزائر منذ بداية دخوله على المدينة المنورة، وحتى خروجه منها، بداية من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ثم مراكز الرعاية العاجلة حول المسجد النبوي.

تقديم الخدمات مستمر

وأضاف أنه تم إنشاء مستشفى الحرم في سبتمبر عام 2022، حيث تم تقديم خدمات كبيرة وضخمة لضيوف الرحمن.
وبين أن المستشفى استقبل نحو 7 آلاف حالة إسعافية من الهلال الأحمر، وأن المستشفى مستمر في تقديم خدماته حتى اكتمال المنظومة الصحية بالمنطقة المركزية بجوار مسجد الرسول صلى اله عليه وسلم.


اقرأ أيضا

اطباء الاشعة
1:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

6 أعراض للإصابة بسرطان الخصية.. كيف تتعرف عليها؟

جمعية السكري في المدينة المنورة
1:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بالمدينة.. ثلاثة صمامات تنهي مُعاناة شاب بمركز القلب

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
12:31 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

يظهر بسبب التوتر.. كيف تتغلب على الطفح الجلدي "الشرى"؟

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
11:47 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

خلال ساعة.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية بالمنظار غير الجراحي

اقرأ أيضا

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 210 ريالاً

على عكس الثوابت.. خبراء: 4 مخاطر مميتة لممارسة الرياضة!

بعد التعرف على فوائده.. هل يجب شرب الماء بالليمون يوميًا؟

احتباس السوائل لدى الرجال.. الأسباب والعلاج

طبيبة تكشف سبب التهاب المثانة .. ولماذا تصاب به النساء أكثر من الرجال؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

فقر الدم 9:13 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

تنزيل 9:57 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

الصحة توجه نصيحة مهمة للموظفين لتجنب الاحتراق الوظيفي

لقاح 12:04 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.. وتوضيح مهم من الصحة

الثلاثي الفيروسي 8:56 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

"الصحة"توصى المقبلات على الزواج بضرورة التطعيم ضد هذه الفيروسات

اقرأ أيضا

2023-11-05_23-11-41
9:12 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حقائق مثيرة عن الإصابة بالصدفية.. ماذا عن التوتر؟

الأنفلونزا الموسمية
7:24 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

8 نصائح طبية للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

رياضة المشي
4:39 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

منها النوم العميق.. 7 فوائد للمشي في الطقس البارد

القدم
4:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

و5 أعراض أخرى.. علامة غير معروفة في القدم لمرض القلب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
12:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد القبول في التجنيد الموحد لحملة مختلف المؤهلات

الطلاب في المدارس
11:27 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"التعليم": 6 خطوات تحدد دور الأسرة في الانضباط المدرسي

الضمان الاجتماعي
11:15 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

طلاب المدارس
11:01 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة وجدة