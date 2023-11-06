مستشفى الحرم يقدم خدمات صحية لـ 96 ألف حاج ومعتمر

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كشف المدير التنفيذي للنطاق الصحي الأول د. هادي مفتي، أن مستشفى الحرم قدم خدمات صحية لأكثر من 16 ألف حاج وأكثر من 80 ألف معتمر. اضافة اعلان





اهتمام كبير بالحجاج والمعتمرين والزوار



تقديم الخدمات مستمر



pic.twitter.com/gyBkrtIDCb فيديو | المدير التنفيذي للنطاق الصحي الأول د. هادي مفتي لـ #الإخبارية : مستشفى الحرم قدم خدمات صحية لأكثر من 16 ألف حاج وأكثر من 80 ألف معتمر #النشرة_الأولى November 6, 2023

وأكد في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن القطاع الصحي معني برحلة الحاج والمعتمر والزائر منذ بداية دخوله على المدينة المنورة، وحتى خروجه منها، بداية من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ثم مراكز الرعاية العاجلة حول المسجد النبوي.وأضاف أنه تم إنشاء مستشفى الحرم في سبتمبر عام 2022، حيث تم تقديم خدمات كبيرة وضخمة لضيوف الرحمن.وبين أن المستشفى استقبل نحو 7 آلاف حالة إسعافية من الهلال الأحمر، وأن المستشفى مستمر في تقديم خدماته حتى اكتمال المنظومة الصحية بالمنطقة المركزية بجوار مسجد الرسول صلى اله عليه وسلم.