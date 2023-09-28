الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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مسارات طبية خاصة لربط المستشفيات وتقليص قوائم الانتظار

صور طبية
تقليص قوائم الانتظار
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بدأت التجمعات الصحية تطبيق نموذج للرعاية الصحية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض.اضافة اعلان
يستهدف النموذج تعزيز الصحة، وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.


24 مسار في تجمع المدينة المنورة الصحي

ويعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تطبيق 24 مسارا للرعاية الصحية ما بين خدمات القلب والأوعية الدموية، وخدمات الأعصاب وجراحة العظام، وحديثي الولادة، وطب الأسرة والتغذية، والتخدير، وغسل الكلى.


تقليص وقت المريض

يعد قائد المسار هو المسؤول عن الحالات، وتحت إدارته أقسام بالمستشفيات، لاستقبال الحالة، ونقلها حسب الاحتياج، بهدف تقليص وقت المريض، وسرعة التجاوب مع الحالة من خلال المسار الذي يربط جميع أقسام مستشفيات التجمعات الصحية.
ويحوي نموذج الرعاية الصحية الجديد، الذي سيقدم في نطاقات تجمع المدينة المنورة الصحي، نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويستهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية الصحية، لتصبح شاملة ومتكاملة.


تمكين الأفراد من السيطرة على صحتهم

ويشتمل نموذج الرعاية الصحية على مبادئ عمل تتمثل في تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم، وتقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم، وتمكينهم من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم.
وتضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية من خلال اتخاذ نهج وقائي بدلا من العلاجي فقط، لتقديم الخدمات الصحية.

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