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مسؤول: إساءة استخدام المسكنات والأدوية تسبب الإدمان

الادوية المخدرة
أدوية مخدرة
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حذر مساعد مدير مركز قويم لعلاج الإدمان، مشعل الحارثي، من أن "إساءة استخدام المسكنات والأدوية تسبب الإدمان".

ضغوطات الحياة

وأضاف الحارثي في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": نحن كبشر نواجه الكثير من الضغوطات في الحياة، ولكن لا يتوقع أحد أن الضغوط أو المشكلات التي يواجهها قد تحل بجرعة أو مادة معينة، بالعكس في تلك الحالة يزيد الحل من المشكلة. 
وتابع: لذلك أي مادة (المخدرات) لا تحل المشاكل، بل هي تعمل على كبت مشاعر لدى الشخص فقي مرحلة من المراحل، ومن ثم تظهر المشكلات في وقت متأخر".

الأدوية النفسية

وحذر الحارثي من أي "شخص لديه مشاكل نفسية، يجب عليه ألا يسيء استخدام أي دواء طبي، كما يحذر المختصون".
وتابع: يجب الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب ومتى يتم التوقف عن تناوله، حيث يتسبب إساءة الاستخدام للمسكنات والأدوية في الإدمان دون الرجوع إلى الطبيب".
وأردف: "مواجهة ضغوطات الحياة يجب أن تكون من خلال اللجوء إلى الجلسات النفسية لدى الأطباء والمتخصصين لحل تلك المشكلات بطريقة صحيحة".

مخاطر إدمان المخدرات

وختم مساعد مدير مركز قويم لعلاج الإدمان: "أنا في هذا المجال منذ سنوات عدة لم أجد شخصًا يتعاطى أي مادة من المواد، وهو يعيش في حياة مستقرة، بل مشكلات متكررة، وأصبح إذا كان لديه مشكلة واحدة لديه آلاف المشكلات". 


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