مزعجة ومؤلمة.. "مسامير القدم" الأسباب وطرق الوقاية

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بالرغم من أن مسامير القدم ليست بالأمر الخطير، لكنها تسبب تهيجًا في المنطقة، لأنها مناطق صلبة ومؤلمة تظهر على القدمين عندما يحاول الجلد حماية المنطقة من الضغط أو الاحتكاك.





أسباب مسمار القدم:



طرق الوقاية من مسمار القدم:



موقع "ويب طب" ذكر أهم أسباب مسمار القدم، وطرق الوقاية منه، حيث تظهر مسامير القدم نتيجة الاحتكاك المتكرر أو الفرك أو الضغط على الجلد، وفيما يأتي بعض أسباب مسمار القدم المحتملة:1-ارتداء الأحذية التي لا تناسب مقاس القدم، حيث يعد من أسباب مسمار القدم الشائعة.2- تصاب النساء اللاتي يرتدين أحذية عالية الكعب بمسمار في مقدمة القدم بسبب الضغط الذي يضعه الكعب العالي على هذه المنطقة عند المشي.3- الوقوف أو المشي أو الجري لفترات طويلة.4- ممارسة الهوايات البدنية أو الأنشطة الرياضية أو الأعمال التي تضغط على القدمين.5- عدم ارتداء الجوارب مع الأحذية.6- الجوارب أو بطانات الأحذية تنزلق وتتجمع تحت القدمين أثناء ارتداء الأحذية.7- المشي حافي القدمين.8- المشي بطريقة غير صحيحة، كما في حالة المشي بقوة كبيرة على الحافة الداخلية أو الخارجية من القدم.9- سوء خياطة الحذاء مما يسبب الاحتكاك بالجلد.1- استخدام مبطن لتبطين القدمين وتخفيف الضغط الميكانيكي.2- ارتداء أحذية مريحة والتي تناسب القدم، حيث تكمن الفكرة في تجنب ضغط الحذاء على الجزء الخارجي من أصبع القدم الخامس أو الضغط على الأصبعين الرابع والخامس معًا، وذلك لمنع مسمار القدم في هذه المناطق.3- يمكن استخدام البطانة تحت المنطقة المحتمل إصابتها.4- يمكن استخدام وسائد مخصصة توضع بين أصابع القدم.5- يوجد ضمادات من الفوم أو الفراء يمكن وضعها على الأماكن التي يتكون فيها مسمار القدم.6- يمكن استخدام ضمادات مفرغة من المنتصف، والتي تساعد في إعادة توزيع الضغط حول المسمار بدلًا من فوقه مباشرة.