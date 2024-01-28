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مزاعم عن فوائد التدخين.. لا تصدقها

الامتناع عن التدخين
التدخين أضراره واسعة
أ أ
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جميعنا يعرف أضرار التدخين وآثاره السلبية على صحة الفرد، لكن هناك من يزعم بوجود بعض الفوائد النادرة له. 
ومن ذلك أن التدخين يوسع شرايين القلب، لكن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب نفى ذلك عبر حسابه في منصة "إكس"، وقال إنه "يؤدي إلى تضيقها في الغالبية العظمى من المرضى".اضافة اعلان


علاوة على مزاعم أخرى بأن الرياضة تطرد الكربون من صدر المدخن، إلا أن النمر نفاها أيضًا، وقال إن "أضرار الاستمرار على التدخين تتجاوز بكثير فائدة الرياضة اليومية..فلا مجال للمقارنة بينهما".

التبغ سبب رئيسي للوفاة والمرض والفقر

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يعد أحد أكبر التهديدات الصحية العامة التي واجهها العالم على الإطلاق.
ويقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، وأكثر من 7 ملايين وفاة من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التبغ المباشر، بينما تقع نحو 1,3 مليون وفاة نتيجة تعرض غير المدخنين للتدخين غير المباشر.
وجميع أشكال تعاطي التبغ ضارة، ولا يوجد مستوى آمن للتعرض للتبغ.
ويعد تدخين السجائر الشكل الأكثر شيوعًا لتعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم.
وتشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ النرجيلة، والسيجار، والسيجار الصغير الفاخر، والتبغ المسخَّن، ولفائف التبغ الخاصة، وتبغ الغليون، وسجائر البيدي والكريتكس (القرنفل)، ومنتجات التبغ عديم الدخان.

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